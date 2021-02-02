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Без Білорусі: Латвія одноосібно прийме ЧС-2021 з хокею

Автор: Вера Олейник

Латвія стала одноосібною господаркою чемпіонату світу з хокею у 2021 році (21 травня - 6 червня). Від початку Рига повинна була приймати турнір разом з Мінськом.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Міжнародної федерації хокею (IIHF), інформує офіційний сайт організації.

Нове місце проведення турніру було обрано з трьох варіантів: тільки Латвія, Латвія спільно зі Словаччиною (Братислава) і Латвія спільно з Данією (Хернінг). Рішення пов'язане з епідеміологічними складнощами, а також проведення турніру в одному місті дозволить уникнути переїздів між країнами і стане найбільш безпечним і економічним способом проведення заходу.

Більшу частину матчів прийме "Арена-Рига", другою ареною стане Олімпійський спортивний центр. Якщо епідеміологічна ситуація в Латвії покращиться, то IIHF розгляне варіант проведення матчів турніру в присутності глядачів.

Нагадаємо, Білорусь позбавили права проведення турніру через нестабільну політичну ситуацію в країні. Після оголошення про перемогу на виборах президента Олександра Лукашенка, по всій країні пройшли акції протесту, які жорстко придушувалися силовими структурами.

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