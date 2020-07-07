От 10 до 80 тысяч гривен: Минфин показал расходы на одного ученика школы

Фото: 1 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

В городах на одного ученика тратят меньше, чем в селах

Министерство финансов подготовило интерактивный аналитический инструмент (дашборд), который позволяет увидеть бюджетные расходы на общее среднее образование как в целом по стране, так и на уровне отдельных школ. Информация собрана на основе данных о финансовых, количественных и качественных показателях работы учреждений общего среднего образования в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего было получена информация о 14,2 тысячах школ, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 438,5 тысяч учителей. Общие расходы этих школ в 2019 году составляют 94,1 млрд грн. Средние затраты по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тысяч грн в год.

Анализ показал, что в сельской местности средние расходы на 1 ученика составили 32,4 тыс. грн, что несколько выше, чем в городской местности (19,1 тыс. грн).

Самые большие средние расходы на 1 ученика:

Барышевский район Киевской области - 81,6 тыс. грн;

Самые низкие средние расходы на 1 ученика:

Таировская поселковая ОТГ Одесской обл. - 9,5 тыс. грн.

Напомним, по данным Минфина, средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации составляют 44,6 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, зарплаты всех педагогов в 2020 году вырастут на 9%.

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Автор: Александр Белоус