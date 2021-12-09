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Новое исследование загрязнения воздуха в Индии: в помещениях хуже, чем на улице

Автор: Иванна Шовкун

Новое исследование катастрофы с загрязнением воздуха в столице Индии Дели показало, что результаты вызывают тревогу. Город регулярно возглавляет список "самых загрязненных столиц мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным исследования Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC), уровни PM2,5, крошечных частиц, повреждающих легкие из-за воздуха, в помещении были "значительно выше", чем уровни, обнаруженные на ближайших наружных правительственных мониторах.

Но, несмотря на это, большинство домохозяйств не желают принимать меры защиты, говорится в отчете. В исследовании, проведенном в период с 2018 по 2020 год, были опрошены тысячи домашних хозяйств в Дели с разным социально-экономическим положением и было обнаружено, что как богатые, так и бедные домохозяйства пострадали в равной степени.

Исследователи заявили, что у домохозяйств с высоким доходом в 13 раз больше шансов иметь очистители воздуха, чем у домохозяйств с низким доходом. Тем не менее, уровень загрязнения воздуха в этих домах был всего на 10% ниже, чем у жителей неблагополучных районов.

"В Дели суть в том, что кто-то богат или беден, но никто не может дышать чистым воздухом. Это сложный порочный круг", - сказал доктор Кеннет Ли.

Напомним, в столице Индии Нью-Дели из-за загрязнения воздуха закрывали школы. Также некоторые предприятия переходили на удаленную работу.

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ИндияЗагрязнение воздуха