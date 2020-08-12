Новое исследование: Электронные системы доставки никотина помогают взрослым курильщикам отказаться от сигарет

Свежие данные рандомизированного исследования, проведенного компанией Juul Labs, выявили значительное сокращение курения сигарет среди взрослых курильщиков, пользовавшихся ЭСДН JUUL System

Киев, 11 августа — Согласно результатам нового исследования, более 20% взрослых курильщиков полностью отказались от традиционных сигарет после 6 месяцев пользования электронными сигаретами (с концентрацией никотина 59 мг/мл). В группе, где электронные сигареты не использовались, показатель достиг лишь 4%. Более того, среди курильщиков, пользовавшихся электронными сигаретами, но не бросивших курить окончательно, количество выкуриваемых сигарет снизилось на 52,1% по сравнению с 23,2% в контрольной группе.

Это весьма многообещающий результат, учитывая, что менее 3% участников исследования выражали желание бросить курить в ближайшие 30 дней на момент включения в исследование.

В исследовании приняли участие 837 взрослых курильщиков, выкуривавших не менее 10 сигарет ежедневно и не пользовавшихся ЭСДН на протяжении одного месяца до проведения оценки исходного состояния. Их случайным образом разделили на 3 группы: участникам первой раздали ЭСДН JUUL и картриджи с жидкостью JUULpods со вкусом табака (концентрация никотина — 5%), второй — ЭСДН JUUL и картриджи JUULpods с разными вкусами (концентрация никотина — также 5%), а третьей — печатные информационные материалы о том, как бросить курить.

Опрос участников касательно их привычек курения проводился в начале исследования и затем через 1, 3 и 6 месяцев. Согласно полученным результатам, взрослые курильщики, пользовавшиеся ЭСДН JUUL System, сообщали о значительном сокращении потребления сигарет по сравнению с теми, кто имел в своем распоряжении только печатные материалы.

Альтернативные решения для курильщиков успешно помогают им отказаться от потребления традиционных сигарет, только если в достаточной степени привлекательны и обеспечивают эффект, сравнимый с последними. Данные целого ряда исследований указывают на то, что ЭСДН могут стать приемлемой альтернативой сгораемым сигаретам. Однако во многих исследованиях участвуют курильщики, которые уже приобретали ЭСДН или сообщили, что купили их с целью бросить курить. Это означает, что они не в полной мере репрезентативны в отношении среднестатистических курильщиков, не приобретавших подобную продукцию. Данное исследование стремилось устранить этот фактор путем допуска взрослых курильщиков независимо от их мотивации бросить курить и случайного определения тех, кто получит или не получит электронные сигареты на время исследования.

«Наши исследования показали, что в среднем использование картриджей JUULpod для ЭСДН с концентрацией никотина 5% обеспечивает эффект достаточно близкий к курению табака, чтобы помочь взрослым курильщикам отказаться от традиционных сигарет, — заявил Марк Рубинштейн, вице-президент Juul Labs по научным вопросам. — В этом исследовании даже те курильщики, которые не собирались бросать в течение последующих 30 дней, смогли полностью отказаться от курения, получив доступ к ​​конкурентоспособной альтернативе сгораемым сигаретам».

Об исследовании

Работа «Воздействие электронных систем доставки никотина на курение сигарет: рандомизированное исследование» была представлена в онлайн-режиме на ежегодной встрече ученых — участников профессионального объединения AcademyHealth в 2020 году.

О Juul Labs

Миссия Juul Labs состоит в том, чтобы помочь миллиарду взрослых курильщиков в мире отказаться от сигарет и обеспечить невозможность использования наших продуктов несовершеннолетними. Мы считаем, что вейп-продукты могут быть альтернативой для взрослых курильщиков и снизить вред, связанный с курением табака.

Никотин вызывает привыкание и может нанести определенный вред здоровью. Самое лучшее – вообще не использовать никаких никотиновых продуктов. Каждый, кто курит, должен бросить курить. Взрослые курильщики, которые не сумели бросить курить, должны полностью перейти на потенциально менее вредные альтернативные никотиновые продукты.

Компания Juul Labs не желает, чтобы наши продукты пробовали некурящие и особенно несовершеннолетние, поскольку они существуют исключительно для того, чтобы помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет.

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