Нове дослідження: Електронні системи доставки нікотину допомагають дорослим курцям відмовитися від сигарет

Свіжі дані рандомізованого дослідження, проведеного компанією Juul Labs, виявили значне скорочення паління сигарет серед дорослих курців, які використовували ЕСДН JUUL System

Київ, 11 серпня — Згідно з результатами нового дослідження, приблизно 20% дорослих курців повністю відмовилися від традиційних сигарет після 6 місяців користування електронними сигаретами (з концентрацією нікотину 59 мг/мл). У групі, де електронні сигарети не використовували, показник досяг лише 4%. До того ж, серед курців, які використовували електронні сигарети, але не кинули палити остаточно, кількість викурених сигарет знизилася на 52,1%, як порівняти з 23,2% в контрольній групі.

Це досить перспективний результат, зважаючи на те, що менш ніж 3% учасників дослідження висловлювали бажання кинути палити в найближчі 30 днів на момент долучення до дослідження.

У дослідженні взяли участь 837 дорослих курців, які викурюють не менше 10 сигарет щодня та не використовують ЕСДН протягом одного місяця до проведення оцінювання вихідного стану. Їх випадковим чином розподілили на 3 групи: учасникам першої роздали ЕСДН JUUL і картриджі з рідиною JUULpods зі смаком тютюну (концентрація нікотину — 5%), другої — ЕСДН JUUL і картриджі з рідиною JUULpods з різними смаками (концентрація нікотину — так само 5%), третьої — друковані інформаційні матеріали про те, як кинути палити.

Опитування учасників щодо їхніх звичок проводили на початку дослідження, а потім за 1, 3 та 6 місяців. Згідно з отриманими результатами, дорослі курці, які використовували ЕСДН JUUL System, повідомляли про значне зменшення вживання сигарет, як порівняти з тими, хто мав у розпорядженні лише друковані матеріали.

Альтернативні вирішення для курців успішно допомагають їм відмовитися від уживання традиційних сигарет, лише якщо вони досить привабливі та забезпечують ефект, який можна порівняти з останніми. Дані кількох досліджень указують на те, що ЕСДН можуть стати прийнятною альтернативою спалюваним сигаретам. Однак у багатьох дослідженнях беруть участь курці, які вже купували ЕСДН або повідомили, що купили їх з метою кинути палити. Це означає, що вони не повною мірою репрезентативні відносно середньостатистичних курців, які не купували подібної продукції. Це дослідження прагнуло усунути цей чинник, допустивши дорослих курців, незалежно від їхньої мотивації кинути палити, і випадково визначивши тих, хто отримає або не отримає електронні сигарети на час дослідження.

«Наші дослідження показали, що в середньому використання картриджів JUULpod для ЕСДН з концентрацією нікотину 5% забезпечує ефект, подібний до паління тютюну, щоб допомогти дорослим курцям відмовитися від традиційних сигарет, — заявив Марк Рубінштейн, віцепрезидент Juul Labs з наукових питань. — У цьому дослідженні навіть ті курці, які не збиралися кидати протягом наступних 30 днів, змогли повністю відмовитися від паління, оскільки отримали доступ до конкурентоспроможної альтернативи спалюваним сигаретам».

Про дослідження

Праця «Вплив електронних систем доставляння нікотину на курців сигарет: рандомізоване дослідження» була представлена в онлайновому режимі на щорічній зустрічі науковців — учасників професійного об’єднання AcademyHealth 2020 року.

Інформація про компанію Juul Labs

Місія Juul Labs полягає в тому, щоб допомогти мільярду дорослих курців у світі відмовитися від сигарет та забезпечити неможливість використання наших продуктів неповнолітніми.

Ми вважаємо, що вейп-продукти можуть бути альтернативою для дорослих курців і знизити шкоду, пов’язану з курінням тютюну. Нікотин викликає звикання й може завдати певної шкоди здоров’ю. Було б краще, якби ніхто не використовував нікотинові продукти.

Кожен, хто курить, має кинути. Дорослим курцям, які не зуміли кинути курити, варто повністю перейти на потенційно менш шкідливі альтернативні нікотинові продукти. Компанія Juul Labs не бажає, щоб наші продукти пробували ті, хто не курить, і особливо неповнолітні, тому що вони існують виключно для того, щоб допомогти дорослим курцям відмовитися від сигарет.

Додаткову інформацію про компанію можна отримати за посиланням: www.juul.ua.