В Новодружеске в результате попадания вражеского снаряда загорелся уголь возле шахты, - глава ОВА

Сообщается, что туда попал российский снаряд.

К счастью, спасатели смогли вовремя добраться до места возгорания и потушить пламя. Отмечается, что тление угля еще продолжается, но пожар локализован.

Также в Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание в двух частных домах.

В Кременной в результате вражеских обстрелов пожары возникли в пяти домах.