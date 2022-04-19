У Новодружеську внаслідок попадання ворожого снаряду загорілося вугілля біля шахти, - голова ОВА

Повідомляється, що туди влучив російський снаряд.

На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання та загасити полум'я. Зазначається, що тління вугілля ще триває, але пожежу локалізовано.

Також у Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння у двох приватних будинках.

У Кремінній внаслідок ворожих обстрілів пожежі виникли у п’ятьох будинках.

