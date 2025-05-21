Новобуд чи вторинка: що зараз у тренді серед українців і чому

Попри війну, високі ставки за кредитами й нестабільність, ринок нерухомості в Україні живе - і навіть змінюється. Все більше покупців дивляться у бік новобудов, хоча "вторинка" досі тримає позиції.

РБК-Україна розпитало представників провідних девелоперських компаній про те, хто перемагає на ринку нерухомості і чому саме такому житлу віддають перевагу українці.

Вторинка чи первинка - що охочіше купують українці

Конкуренція між первинним ринком і вторинним досі є, але фокус покупців зараз зміщується у сторону новобудов.

На це впливають наступні фактори:

новобудови проектують за новітніми технологіями, вони комфортніші й мають кращі інженерні системи;

нові будинки переважно мають автономність та енергонезалежність (резервне живлення, опалення, автономну роботу ліфтів, водопостачання тощо);

купити житла на первинному ринку можна у кредит, або розстрочку до 3-5 років та першим внеском від 10-20%, а на вторинному ринку слід віддати всю суму за житло одразу.

"Водночас значна частка покупців дійсно орієнтується на вторинний ринок, оскільки він дає можливість одразу отримати право власності та заїхати у куплену нерухомість, також тут немає ризиків недобудови та менша вартість квадратного метра", - керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Ціна за кв. м на вторинному ринку у різних містах України (скриншот)

Про те, що українці, особливо молодого віку, все частіше вибирають новий житловий фонд, підтверджують і в Alliance Novobud.

"Безпековий компонент не на боці вторинки, особливо будинків старшого віку - сучасна монолітно-каркасна технологія будівництва показали себе набагато безпечнішою за панельні будівництва. Зниження цін нижче ринкових на вторинці відчутніше у бізнес-класі", - кажуть в Alliance Novobud.

Також зараз є державні програми, орієнтовані на підтримку первинки, це сприяє її розвитку та залученню покупців, стверджують в KAN Development.

"Первинний і вторинний ринки співіснують, але в різних сегментах і орієнтовані на різну аудиторію. Первинне житло вибирають ті, кому важливі нові комунікації, тривала виплата, участь в іпотечних програмах і сучасний формат житла. Покупці на вторинному - ті, хто хоче заселитися "тут і зараз", без ремонтів і витрат на меблі. Втім, попит зміщується в бік сучасних просторів", – говорить CEO РІЕЛ Ростислав Мельник.

Додамо, що ціни на первинці не надто нижчі за вторинку, але покупцям доводиться ще вкладати майже до 30% вартості житла у ремонт, а у деяких випадках навіть до 45%.

Ціна за кв. м на первинному ринку у різних містах України (скриншот)