Новостройка или вторичка: что сейчас в тренде среди украинцев и почему

Несмотря на войну, высокие ставки по кредитам и нестабильность, рынок недвижимости в Украине живет - и даже меняется. Все больше покупателей смотрят в сторону новостроек, хотя "вторичка" до сих пор держит позиции.

РБК-Украина расспросило представителей ведущих девелоперских компаний о том, кто побеждает на рынке недвижимости и почему именно такое жилье предпочитают украинцы.

Вторичка или первичка - что охотнее покупают украинцы

Конкуренция между первичным рынком и вторичным до сих пор есть, но фокус покупателей сейчас смещается в сторону новостроек.

На это влияют следующие факторы:

новостройки проектируют по новейшим технологиям, они комфортнее и имеют лучшие инженерные системы;

новые дома преимущественно имеют автономность и энергонезависимость (резервное питание, отопление, автономную работу лифтов, водоснабжение и т.д.);

купить жилье на первичном рынке можно в кредит или рассрочку до 3-5 лет и первым взносом от 10-20%, а на вторичном рынке следует отдать всю сумму за жилье сразу.

"В то же время значительная часть покупателей действительно ориентируется на вторичный рынок, поскольку он дает возможность сразу получить право собственности и заехать в купленную недвижимость, также здесь нет рисков недостроя и меньшая стоимость квадратного метра", - управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Цена за кв. м на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот)

О том, что украинцы, особенно молодого возраста, все чаще выбирают новый жилой фонд, подтверждают и в Alliance Novobud.

"Компонент безопасности не на стороне вторички, особенно домов старшего возраста - современная монолитно-каркасная технология строительства показали себя намного безопаснее панельных строек. Снижение цен ниже рыночных на вторичке ощутимее в бизнес-классе", - говорят в Alliance Novobud.

Также сейчас есть государственные программы, ориентированные на поддержку первички, это способствует ее развитию и привлечению покупателей, утверждают в KAN Development.

"Первичный и вторичный рынки сосуществуют, но в разных сегментах и ориентированы на разную аудиторию. Первичное жилье выбирают те, кому важны новые коммуникации, длительная выплата, участие в ипотечных программах и современный формат жилья. Покупатели на вторичке - те, кто хочет заселиться "здесь и сейчас", без ремонтов и затрат на мебель. Однако спрос смещается в сторону современных пространств", - говорит CEO РИЕЛ Ростислав Мельник.

Добавим, что цены на первичке не сильно ниже вторички, но покупателям приходится еще вкладывать почти до 30% стоимости жилья в ремонт, а в некоторых случаях даже до 45%.

Цена за кв. м на первичном рынке в разных городах Украины (скриншот)