Новий закон усунув правові колізії і врегулював підпорядкування САП, - юрист

"Генеральний прокурор, згідно з Конституцією України, очолює прокуратуру та забезпечує її єдність і координацію діяльності. Функціонування САП в окремому режимі, поза чіткою вертикаллю підпорядкування, створювало штучний дуалізм у прокурорській системі", - каже експерт.

Отже, за словами адвоката, зміни до КПК України повернули САП до організаційно-процесуальної єдності прокуратури з неприроднього способу її існування.

"Генеральний прокурор набув прав здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях, які належать до підслідності НАБУ, визначати прокурорів у конкретних провадженнях, а змінювати орган досудового розслідування", - зазначив Богатир.

У цьому контексті, на його думку, САП стає повноцінною частиною прокурорської вертикалі, а не окремим суб’єктом з невизначеним статусом, що підвищує рівень відповідальності в системі.

"НАБУ, САП та ВАКС здебільшого демонстрували низькі результати, попри космічні бюджети на їх існування. Не дивлячись на те, що НАБУ розслідує досить чутливі справи у сфери оборони, державного управління та інші суспільно значущі справи, багато питань щодо кадрового складу працівників цього органу, там більше що ці особи мають доступ до державної таємниці", - продовжує він.

При цьому відбір та призначення з залученням іноземців, які часто не володіли ані українською правовою системою, ані державною мовою створило парадоксальні наслідки, в тому числі толерантного відношення до цих органів в суспільстві не дивлячись на відверте порушення Конституції та діючого законодавства, в тому числі про боротьбу з корупцією, якщо розглядати конкретний приклад декларацій детективів. Закон ставить крапку в цьому правовому абсурді.

"Сподіваюсь що наступним кроком має стати перегляд конституційності створення та існування НАБУ, САП і ВАКС", - резюмував Богатир.