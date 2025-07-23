Новый закон устранил правовые коллизии и урегулировал подчинение САП, - юрист

"Генеральный прокурор, согласно Конституции Украины, возглавляет прокуратуру и обеспечивает ее единство и координацию деятельности. Функционирование САП в отдельном режиме, вне четкой вертикали подчинения, создавало искусственный дуализм в прокурорской системе", - говорит эксперт.

Таким образом, по словам адвоката, изменения в УПК Украины вернули САП к организационно-процессуальному единству прокуратуры из неестественного способа ее существования.

"Генеральный прокурор получил права осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах, которые относятся к подследственности НАБУ, определять прокуроров в конкретных производствах, а менять орган досудебного расследования", - отметил Богатыр.

В этом контексте, по его мнению, САП становится полноценной частью прокурорской вертикали, а не отдельным субъектом с неопределенным статусом, что повышает уровень ответственности в системе.

"НАБУ, САП и ВАКС в основном демонстрировали низкие результаты, несмотря на космические бюджеты на их существование. Несмотря на то, что НАБУ расследует достаточно чувствительные дела в сфере обороны, государственного управления и другие общественно значимые дела, много вопросов по кадровому составу работников этого органа, там более что эти лица имеют доступ к государственной тайне", - продолжает он.

При этом отбор и назначение с привлечением иностранцев, которые часто не владели ни украинской правовой системой, ни государственным языком создало парадоксальные последствия, в том числе толерантного отношения к этим органам в обществе несмотря на откровенное нарушение Конституции и действующего законодательства, в том числе о борьбе с коррупцией, если рассматривать конкретный пример деклараций детективов. Закон ставит точку в этом правовом абсурде.

"Надеюсь, что следующим шагом должен стать пересмотр конституционности создания и существования НАБУ, САП и ВАКС", - резюмировал Богатыр.