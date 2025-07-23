ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий закон усунув правові колізії і врегулював підпорядкування САП, - юрист

Україна, Середа 23 липня 2025 16:58
UA EN RU
Новий закон усунув правові колізії і врегулював підпорядкування САП, - юрист Фото: юрист вважає, що новий закон усунув правові колізії і врегулював підпорядкування САП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Прийнятий закон усунув правові колізії в частині реалізації повноважень генпрокурора. І врегулював організаційно-процесуальне підпорядкування САП в межах існуючої моделі прокуратури, закріпленої в Конституції України та законі України "Про прокуратуру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар юриста Володимира Богатиря.

"Генеральний прокурор, згідно з Конституцією України, очолює прокуратуру та забезпечує її єдність і координацію діяльності. Функціонування САП в окремому режимі, поза чіткою вертикаллю підпорядкування, створювало штучний дуалізм у прокурорській системі", - каже експерт.

Отже, за словами адвоката, зміни до КПК України повернули САП до організаційно-процесуальної єдності прокуратури з неприроднього способу її існування.

"Генеральний прокурор набув прав здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях, які належать до підслідності НАБУ, визначати прокурорів у конкретних провадженнях, а змінювати орган досудового розслідування", - зазначив Богатир.

У цьому контексті, на його думку, САП стає повноцінною частиною прокурорської вертикалі, а не окремим суб’єктом з невизначеним статусом, що підвищує рівень відповідальності в системі.

"НАБУ, САП та ВАКС здебільшого демонстрували низькі результати, попри космічні бюджети на їх існування. Не дивлячись на те, що НАБУ розслідує досить чутливі справи у сфери оборони, державного управління та інші суспільно значущі справи, багато питань щодо кадрового складу працівників цього органу, там більше що ці особи мають доступ до державної таємниці", - продовжує він.

При цьому відбір та призначення з залученням іноземців, які часто не володіли ані українською правовою системою, ані державною мовою створило парадоксальні наслідки, в тому числі толерантного відношення до цих органів в суспільстві не дивлячись на відверте порушення Конституції та діючого законодавства, в тому числі про боротьбу з корупцією, якщо розглядати конкретний приклад декларацій детективів. Закон ставить крапку в цьому правовому абсурді.

"Сподіваюсь що наступним кроком має стати перегляд конституційності створення та існування НАБУ, САП і ВАКС", - резюмував Богатир.

Що цьому передувало

Як повідомлялось, 23 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів, спричинених ухваленням закону №12414. За підсумками зустрічі глава держави заявив про підготовку "спільного плану".

Додамо, що з приводу нового закону вже, зокрема, висловився глава ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, 22 липня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №12414, який, за оцінками експертів, звужує повноваження НАБУ та САП. У той же день документ підписав президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки