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Новый закон устранил правовые коллизии и урегулировал подчинение САП, - юрист

Украина, Среда 23 июля 2025 16:58
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Новый закон устранил правовые коллизии и урегулировал подчинение САП, - юрист Фото: юрист считает, что новый закон устранил правовые коллизии и урегулировал подчинение САП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Принятый закон устранил правовые коллизии в части реализации полномочий генпрокурора. И урегулировал организационно-процессуальное подчинение САП в рамках существующей модели прокуратуры, закрепленной в Конституции Украины и законе Украины "О прокуратуре".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий юриста Владимира Богатыря.

"Генеральный прокурор, согласно Конституции Украины, возглавляет прокуратуру и обеспечивает ее единство и координацию деятельности. Функционирование САП в отдельном режиме, вне четкой вертикали подчинения, создавало искусственный дуализм в прокурорской системе", - говорит эксперт.

Таким образом, по словам адвоката, изменения в УПК Украины вернули САП к организационно-процессуальному единству прокуратуры из неестественного способа ее существования.

"Генеральный прокурор получил права осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах, которые относятся к подследственности НАБУ, определять прокуроров в конкретных производствах, а менять орган досудебного расследования", - отметил Богатыр.

В этом контексте, по его мнению, САП становится полноценной частью прокурорской вертикали, а не отдельным субъектом с неопределенным статусом, что повышает уровень ответственности в системе.

"НАБУ, САП и ВАКС в основном демонстрировали низкие результаты, несмотря на космические бюджеты на их существование. Несмотря на то, что НАБУ расследует достаточно чувствительные дела в сфере обороны, государственного управления и другие общественно значимые дела, много вопросов по кадровому составу работников этого органа, там более что эти лица имеют доступ к государственной тайне", - продолжает он.

При этом отбор и назначение с привлечением иностранцев, которые часто не владели ни украинской правовой системой, ни государственным языком создало парадоксальные последствия, в том числе толерантного отношения к этим органам в обществе несмотря на откровенное нарушение Конституции и действующего законодательства, в том числе о борьбе с коррупцией, если рассматривать конкретный пример деклараций детективов. Закон ставит точку в этом правовом абсурде.

"Надеюсь, что следующим шагом должен стать пересмотр конституционности создания и существования НАБУ, САП и ВАКС", - резюмировал Богатыр.

Что этому предшествовало

Как сообщалось, 23 июля президент Владимир Зеленский встретился с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов, вызванных принятием закона №12414. По итогам встречи глава государства заявил о подготовке "совместного плана".

Добавим, что по поводу нового закона уже, в частности, высказался глава ГУР Кирилл Буданов.

Напомним, 22 июля, Верховная Рада одобрила законопроект №12414, который, по оценкам экспертов, сужает полномочия НАБУ и САП. В тот же день документ подписал президент.

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НАБУ САП
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