Новий закон про мобілізацію: чи змінилися правила виїзду за кордон для жінок

"Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України у віці від 18 до 60 років", - заявив Демченко.

Він зазначив, що у разі змін до правил, які будуть стосуватися виїзду жінок за кордон, повинні бути ухвалені чіткі умови для перевірки.

"Якщо будуть прийняті інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", - сказав речник.