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Новий закон про мобілізацію: чи змінилися правила виїзду за кордон для жінок

Фото: в Україні не змінюють правила виїзду жінок за кордон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Новий закон про мобілізацію не вносить змін до правил перетину кордону для жінок. Обмеження, як і раніше, стосуються лише чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України у віці від 18 до 60 років", - заявив Демченко.

Він зазначив, що у разі змін до правил, які будуть стосуватися виїзду жінок за кордон, повинні бути ухвалені чіткі умови для перевірки.

"Якщо будуть прийняті інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", - сказав речник.

 

Новий закон про мобілізацію

18 травня новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності. Він змінює деякі процеси мобілізації, також у нього уточнили умови бронювання, відстрочки військовозобов'язаних, виплати для військових тощо. Детальніше про новий закон - у нашому матеріалі.

Важливим нововведенням є оновлення облікових даних військовозобов'язаних. Вони повинні уточнити свої дані, звернувшись до ТЦК, ЦНАПів чи через застосунок "Резерв+".

Оновити військово-облікові дані потрібно до 16 липня 2024 року. На тих, хто не зробить цього вчасно, очікує адміністративн поранення.

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