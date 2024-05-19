Новый закон о мобилизации: изменились ли правила выезда за границу для женщин

Новый закон о мобилизации

18 мая новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу. Он меняет некоторые процессы мобилизации, также в нем уточнили условия бронирования, отсрочки военнообязанных, выплаты для военных и т.д. Подробнее о новом законе - в нашем материале.

Важным нововведением является обновление учетных данных военнообязанных. Они должны уточнить свои данные, обратившись в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+".

Обновить военно-учетные данные следует до 16 июля 2024 года. Тем, кто не сделает этого вовремя, ожидает административное ранение.

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