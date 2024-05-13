10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен

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Хто має йти до ТЦК

З 18 травня протягом двох місяців оновити облікові дані мають чоловіки віком від 18 до 60 років. У тому числі ті, у кого закінчився термін дії висновку військово-лікарської комісії. Зазначимо, він дійсний протягом року.

Оновити дані можна через територіальний центр комплектування (ТЦК), Центр адмінпослуг або Електронний кабінет військовозобов'язаного. Зокрема, треба буде надати номер телефону, адресу електронної пошти та інформацію про адресу фактичного проживання.

Вимога поширюється на:

призовників віком 17-25 років із посвідченням про приписку

військовозобов'язаних віком 25-60 років з військовим квитком або тимчасовим посвідченням

жінок-медиків та фармацевтів, які стоять на військовому обліку

Обновити дані мають усі, незалежно від раніше набутого статусу - придатні, обмежено придатні чи непридатні.

Фото: українські чоловіки мають оновити свої облікові дані (Getty Images)

Не треба йти до ТЦК громадянам, знятим із військового обліку. Але ця інформація має бути зазначена у державних реєстрах та військових квитках. Якщо такої позначки немає, представники ТЦК можуть вручити повістку для уточнення даних і треба буде з'явитися до військкомату.

Також не потрібно оновлювати облікові дані тим, хто зробив це після публікації нового закону 17 квітня 2024 року.

Хто може вручити повістку

Повістку можуть вручати представники ТЦК, виконавчі органи місцевих рад, керівництво державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств, а також керівництво навчальних закладів та ОСББ.

У заходах щодо оповіщення братимуть участь поліцейські. Але не вручати повістки, а забезпечувати порядок, щоб не допустити конфліктів між представниками ТЦК та громадянами. Поліція продовжить займатися розшуком і доставкою до військкоматів тих, хто не з'явився за повісткою.

Відповідно, повістки можуть видаватися за місцем проживання, навчання, роботи, на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо. Сама повістка має бути повністю заповнена та містити такі дані, як ПІБ, дату та час прибуття до ТЦК, підпис начальника ТЦК та печатку.

Зазначимо, з 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред'явити військово-обліковий документ. Процедура фіксуватиметься на камеру.

Пропустити явку за повісткою можна лише з поважної причини: хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо чи обстріл. При цьому необхідно мати підвтерджуючий документ. Протягом трьох днів слід зв'язатися з ТЦК та повідомити про обставини неявки. Протягом тижня все одно треба з'явитися до військкомату.

Кого не можуть мобілізувати

Не можуть мобілізувати чоловіків до 25 та старше 60 років, а також визнаних непридатними та знятих з військового обліку. Не можуть мобілізувати жінок, навіть медиків, якщо вони не виявляють таке бажання.

Не підлягають призову заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях. Такі особи мають перебувати на спеціальному військовому обліку.

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я за висновком військово-лікарської комісії на строк 6-12 місяців (після цього терміну знову потрібно пройти комісію). Також мобілізувати не можуть багатодітних батьків (крім тих, у кого борги за аліментами), батьків-одинаків, батьків дитини з інвалідністю до 18 років, усиновлювачів дітей віком до 18 років, зайнятих доглядом за хворою дитиною, дружиною чи батьками дружини.

Фото: студенти віком від 25 років не підлягають мобілізації, якщо отримують рівень освіти вище попереднього (Getty Images)

Не підлягають призову опікуни недієздатних осіб, подружжя осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, чоловіки, які мають дитину до 18 років, якщо дружина проходить військову службу, чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти за участю у бойових діях або посмертно отримали звання Герой України

Звільнені з полону можуть мобілізуватися лише добровільно. Студенти на денній або дуальній формі навчання, які отримують рівень освіти вище за попередній, теж не підлягають мобілізації. Як і науковці, викладачі та шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки, а також аспіранти та докторанти.

Не можуть мобілізувати чиновників категорії "А", суддів, працівників органів військового управління Міноборони, ЗСУ, ДСНС, СБУ, Національної поліції, Національної гвардії та інших відомств. На чиновників категорій "Б" та "В" діє порядок бронювання не більше 50% від числа військовозобов'язаних.

Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного

Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів - це відокремлений персональний веб-сервіс. Його запуск очікується 18 травня 2024 року. Е-кабінет стане альтернативним способом уточнити дані до ТЦК без походу до військкомату.

Сервіс буде доступний через додаток для смартфонів на базі iOS та Android . Щоб оновити облікові дані, потрібно авторизуватись за допомогою BankID або "Дія. Підпис".

Після оновлення облікових даних, якщо треба, ТЦК може зв'язатися з військовозобов'язаним, викликати до військкомату, направити на медкомісію та мобілізувати. Через сам електронний кабінет повістки не розсилатимуться.

Також варто зазначити, що реєстрація в е-кабінеті є добровільною. Але в Міноборони розраховують, що до 80% військовозобов'язаних скористаються більш зручним сервісом для уточнення даних.

Як каратимуть ухилянтів

Якщо військовозобов'язаний порушує правила обліку та мобілізації, ТЦК звертається до поліції з вимогою про адміністративний арешт та доставку до військкомату. Якщо поліція не може виконати вимогу, то протягом 5 днів громадянину направлять рекомендованим листом вимогу про необхідність з'явитися до ТЦК.

Датою вручення вимоги вважається день вручення під розписку на пошті, днем відмітки на пошті про відмову отримати вимогу або про неможливість вручити за адресою. Якщо протягом 10 днів особа не з'явилася до військкомату, ТЦК може звернутися до суду з проханням тимчасово призупинити дію водійських прав.

Позов подається протягом 30 днів, на його основі суд може обмежити право керувати транспортним засобом, доки громадянин не виконає вимогу. Апеляцію можна подати протягом 15 днів.

Фото: ухилянтів штрафуватимуть на великі суми та позбавлятимуть права керувати транспортним засобом (Getty Images)

При цьому суд може відмовити ТЦК, якщо призупинення прав позбавляє особу основного заробітку або транспортний засіб використовується для перевезення інваліда.

Зазначимо, у травні також було ухвалено закон, який суттєво підвищує штрафи для ухилянтів, але його ще не підписав президент. Коли він набуде чинності, за порушення правил військового обліку (не постановка на облік або не оновлення даних) штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 гривень . Такі ж штрафи виписуватимуть тим, хто ухиляється від мобілізації (відмова від повістки або неявка за нею).

Чи будуть обмеження для українців за кордоном

Українські чоловіки за кордоном теж мають протягом 60 днів оновити облікові дані. Зробити це можна дистанційно електронною поштою, за телефоном свого ТЦК в Україні, а також через електронний кабінет.

Зняті з військового обліку (через постійне проживання за кордоном) мають стати на нього протягом 30 днів з дати набрання чинності окремої постанови Кабінету міністрів.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що якщо особа не оновила облікові дані, їй відмовлять у наданні консульських послуг у закордонних дипломатичних установах. Наприклад, при зверненні за новим закордонним паспортом.

Обмеження не застосовуються, якщо українець оформлює посвідчення для повернення в Україну, якщо консульські послуги надаються дитині громадянина України, другий батько якої є іноземцем, якщо українця затримано або позбавлено волі за кордоном.

Що буде з обмежено придатними

З 4 травня в Україні скасували статус "обмежено придатних". Відповідно, військовозобов'язаним із таким статусом треба до кінця року пройти повторний медичний огляд.

Після огляду встановлюватимуться такі статуси:

непридатний (повністю)

придатний (повністю)

придатний до служби у військових вишах, ТЦК та частинах забезпечення (непридатний до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)

придатний до виконання специфічних завдань

Нові критерії містять кілька тисяч діагнозів. А наказ Міноборони про військово-лікарські комісії набирає чинності 18 травня. Згідно з новим переліком, придатними визнаються люди з безсимптомним ВІЛ, повільно прогресуючими хворобами крові, гіпертонією І стадії тощо. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Обмежено придатні також протягом 60 днів мають оновити дані. Їх можуть направити на комісію, після якої вони набудуть нового статусу.

Скільки платитимуть військовим

На сьогодні виплати військовим складаються з грошового забезпечення та доплат. Грошове забезпечення розраховується з посадового окладу, окладу за звання, а також надбавок за вислугу років, особливості служби тощо. Мінімальний розмір грошового забезпечення - 20 130 гривень.

Доплата 30 000 гривень нараховується військовим, які виконують бойові завдання не на першій лінії зіткнення. Доплата у 50 000 гривень - тим, хто виконує бойові завдання у складі органів військового управління підрозділами першого ешелону оборони чи наступу. Доплата у 100 000 гривень - тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

Фото: українським військовим затвердили доплати за службу "на нулі" (Getty Images)

Новий вид доплат - винагорода у 70 000 гривень за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Таким чином, з квітня особи, які протягом 30 днів воюють "на нулі", можуть отримати не менше 190 000 гривень.

"Мотиваційний пакет" передбачає компенсацію мобілізованим 50% першого внеску з іпотеки. А також виплати по 100 000 гривень після першого та другого року служби. Жінок та чоловіків військових звільнять від відсотків за користування кредитами, сплати штрафів та пені (крім кредитів на авто та житло).

Протягом трьох місяців після укладання першого контракту військовим обіцяють сертифікат на покупку авто у розмірі 150 тисяч гривень. За знищену чи трофейну техніку встановлено винагороду у розмірі від 11 500 до 870 000 гривень.

Хто має пройти базову підготовку

Новий закон скасовує строкову військову службу та запроваджує базову підготовку. Її зобов'язані пройти чоловіки віком 18-25 років, причому до 24 років дозволяється обирати період служби. Дівчата теж зможуть пройти підготовку, але лише за бажанням.

За вєнного стану базова підготовка триватиме три місяці. Один місяць - загальновійськова підготовка, два - професійна. Запроваджується базова військова підготовка у всіх вишах з 1 вересня 2025 року.

Від неї звільняються чоловіки, які визнані непридатними для служби або вже пройшли військову підготовку. Програма включатиме теоретичні заняття з загальновійськових дисциплін та практичну частину, яка займе не менше 70% від загального навчання. Базова військова підготовка також проводитиметься в освітніх центрах ЗСУ.

У мирний час базова підготовка передбачена терміном на 5 місяців.

Чи потрібно проходити ВЛК

Українці віком від 18 до 60 років, які набували статусу "обмежено придатні", мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року.

Отримати направлення можна:

для військовозобов'язаного - в ТЦК

для військовослужбовця - у командира частини або у лікарні, де військовий проходить реабілітацію, або у ТЦК, у якому стоїть на обліку під час відпустки.

У Міноборони зазначили, що самостійно особа не може пройти ВЛК, її мають направити. Якщо вона має статус "обмежено придатний", то ТЦК повинен повідомити, коли особа має пройти ВЛК і видати направлення.

При цьому якщо протягом тривалого часу не надходить повідомлення від ТЦК, слід піти і оновити дані самостійні. Тоді у військкоматі можуть видати направлення.

Військовозобов'язані повинні проходити комісію щорічно, оскільки висновки ВЛК щодо визначення придатності дійсні протягом року. За цей час можуть відбутися зміни у стані здоров'я, тому необхідно або підтвердити статус, або отримати новий.