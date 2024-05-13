10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый

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Кто должен идти в ТЦК

С 18 мая в течение двух месяцев обновить учетные данные должны мужчины от 18 до 60 лет. В том числе те, у которых закончился срок действия вывода военно-врачебной комиссии. Отметим, он действителен в течение года.

Обновить данные можно через территориальный центр комплектования (ТЦК), Центр админуслуг или Электронный кабинет военнообязанного. В частности, нужно будет предоставить номер телефона, адрес электронной почты и сведения об адресе фактического проживания.

Требование распространяется на:

призывников в возрасте 17-25 лет с удостоверением о приписке

военнообязанных в возрасте 25-60 лет с военным билетом или временным удостоверением

женщин-медиков и фармацевтов, которые стоят на воинском учете

Обновить данные должны все, независимо от ранее полученного статуса - пригодные, ограниченно пригодные или непригодные.

Фото: украинские мужчины должны обновить свои учетные данные (Getty Images)

Не нужно идти в ТЦК гражданам, снятым с воинского учета. Но эта информация должна быть указана в государственных реестрах и военных билетах. Если такой отметки нет, представители ТЦК могут вручить повестку для уточнения данных и нужно будет явиться в военкомат.

Также не нужно обновлять учетные данные тем, кто сделал это после публикации нового закона 17 апреля 2024 года.

Кто может вручить повестку

Повестку могут вручать представители ТЦК, исполнительные органы местных советов, руководство государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий, а также руководство учебных заведений и ОСМД.

В мерах по оповещению будут принимать участие полицейские. Но не вручать повестки, а обеспечивать порядок, чтобы не допустить конфликтов между представителями ТЦК и гражданами. Полиция продолжит заниматься розыском и доставкой в военкомат тех, кто не явился по повестке.

Соответственно, повестки могут выдаваться по месту жительства, учебы, работы, на улице, в общественных местах, на блокпостах и так далее. Сама повестка должна быть полностью заполнена и содержать такие данные, как ФИО, дату и время прибытия в ТЦК, подпись начальника ТЦК и печать.

Отметим, с 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявить военно-учетный документ. Процедура будет фиксироваться на камеру.

Пропустить явку по повестке можно только по уважительной причине: болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или обстрел. При этом необходимо иметь подтверждающий документ. В течение трех дней нужно связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели все равно нужно явиться в военкомат.

Кого не могут мобилизовать

Не могут мобилизовать мужчин до 25 и старше 60 лет, а также признанных непригодными и снятых с воинского учета. Не могут мобилизовать женщин, даже медиков, если они не изъявляют такое желание.

Не подлежат призыву забронированные для работы в органах государственной власти, критически важных предприятий и организациях. Такие лица должны находиться на специальном воинском учете.

Лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья по заключению военно-врачебной комиссии на срок 6-12 месяцев (после этого срока снова нужно пройти комиссию). Также мобилизовать не могут многодетных родителей (кроме тех, у кого долги по алиментам), родителей-одиночек, родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет, усыновителей детей в возрасте до 18 лет, занятых уходом за больным ребенком, женой или родителем жены.

Фото: студенты старше 25 лет не подлежат мобилизации, если получают уровень образования выше предыдущего (Getty Images)

Не подлежат призыву опекуны недееспособных лиц, супруги лиц с инвалидностью I или II группы, мужья, имеющие ребенка до 18 лет, если жена проходит военную службу, мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях или которые посмертно получили звание Герой Украины.

Освобожденные из плена и уволенные в запас могут мобилизоваться только добровольно. Студенты на дневной или дуальной форме обучения, которые получают уровень образования выше предыдущего, тоже не подлежат мобилизации. Как и научные работники, преподаватели и школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки, а также аспиранты и докторанты.

Не могут мобилизовать чиновников категории "А", судей, работников органов военного управления Минобороны, ВСУ, ГСЧС, СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии и других ведомств. На чиновников категорий "Б" и "В" действует порядок бронирования не более 50% от числа военнообязанных.

Когда заработает е-кабинет военнообязанного

Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов - это обособленный персональный веб-сервис. Его запуск ожидается 18 мая 2024 года. Е-кабинет станет альтернативным способом уточнить данные в ТЦК без похода в военкомат.

Сервис будет доступен через приложение для смартфонов на базе iOS и Android. Чтобы обновить учетные данные, нужно авторизоваться с помощью BankID или "Дія. Підпис".

После обновления учетных данных, если потребуется, ТЦК может связаться с военнообязанным, вызвать в военкомат, направить на медкомиссию и мобилизовать. Через сам электронный кабинет повестки рассылаться не будут.

Также стоит отметить, что регистрация в е-кабинете добровольная. Но в Минобороны рассчитывают, что до 80% военнообязанных воспользуются более удобным сервисом для уточнения данных.

Как будут наказывать уклонистов

Если военнообязанный нарушает правила учета и мобилизации, ТЦК обращается в полицию с требованием об административном аресте и доставке в военкомат. Если полиция не может выполнить требование, то в течение 5 дней гражданину направят заказным письмом требование о необходимости явиться в ТЦК.

Датой вручения требования считается день вручения под расписку на почте, днем отметки на почте об отказе получить требование или о невозможности вручить по адресу. Если в течение 10 дней человек не явился в военкомат, ТЦК может обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав.

Иск подается в течение 30 дней, на его основе суд может ограничит в праве управлять транспортным средством, пока гражданин не выполнит требование. Апелляцию можно подать в течение 15 дней.

Фото: уклонистов будут штрафовать на большие суммы и лишать права управлять транспортным средством (Getty Images)

При этом суд может отказать ТЦК, если приостановка прав лишает человека основного заработка или транспортное средство используется для перевозки инвалида.

Отметим, в мае также был принят закон, который существенно повышает штрафы для уклонистов, но его еще не подписал президент. Когда он вступит в силу, за нарушение правил воинского учета (не постановка на учет или не обновление данных) будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен. Такие же штрафы будут выписывать тем, кто уклоняется от мобилизации (отказ от повестки или неявка по ней).

Будут ли ограничения для украинцев за границей

Украинские мужчины за границей тоже должны будут в течение 60 дней обновить учетные данные. Сделать это можно дистанционно по электронной почте, по телефону своего ТЦК в Украине, а также через электронный кабинет.

Снятые с воинского учета (из-за постоянного проживания за границей) должны встать на него в течение 30 дней с даты вступления в силу отдельного постановления Кабинета министров.

Новый закон о мобилизации предусматривает, что если человек не обновил учетные данные, ему откажут в предоставлении консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях. Например, при обращении за новым загранпаспортом.

Ограничения не применяются, если украинец оформляет удостоверение для возвращения в Украину, если консульские услуги предоставляются ребенку гражданина Украины, второй родитель которого является иностранцем, если украинец задержан или лишен свободы за рубежом.

Что будет с ограничено пригодными

С 4 мая в Украине отменили статус "ограниченно пригодных". Соответственно, военнообязанным с таким статусом нужно до конца года пройти повторный медицинский осмотр.

После осмотра будут устанавливаться следующие статусы:

непригодный (полностью)

пригодный (полностью)

пригодный к службе в военных вузах, ТЦК и частях обеспечения (непригодный к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.п.)

пригодный по отдельным специальностям (например, кандидаты на вступление в военный вуз)

пригодный для выполнения специфических задач

Новые критерии содержат несколько тысяч диагнозов. А приказ Минобороны о военно-врачебных комиссиях вступает в силу 18 мая. Согласно новому перечню, пригодными признаются люди с бессимптомным ВИЧ, медленно прогрессирующими болезнями крови, гипертонией I стадии и так далее. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Ограниченно пригодные тоже в течение 60 дней должны обновить данные. Их могут направить на комиссию, после которой они получат новый статус.

Сколько будут платить военным

На сегодня выплаты военным состоят из денежного обеспечения и доплат. Денежное обеспечение рассчитывается из должностного оклада, оклада за звания, а также надбавок за выслугу лет, особенности службы и т.д. Минимальный размер денежного обеспечения - 20 130 гривен.

Доплата в 30 000 гривен начисляется военным, которые выполняют боевые задания не на первой линии столкновения. Доплата в 50 000 гривен - тем, кто выполняет боевые задания в составе органов военного управления подразделениями первого эшелона обороны или наступления. Доплата в 100 000 гривен - тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Фото: украинским военным утвердили доплаты за службу "на нуле" (Getty Images)

Новый вид доплат - вознаграждение в 70 000 гривен за каждые 30 дней выполнения боевых задача на линии столкновения. Таким образом, с апреля лица, которые в течение 30 дней воюют "на нуле" могут получить не менее 190 000 гривен.

"Мотивационный пакет" предполагает компенсацию мобилизованным 50% первого взноса по ипотеке. А также выплаты по 100 000 гривен после первого и второго года службы. Жен и мужей военных освободят от процентов за пользование кредитами, уплаты штрафов и пеней (кроме кредитов на авто и жилье).

В течение трех месяцев после заключения первого контракта военным обещают сертификат на покупку авто в размере 150 тысяч гривен. За уничтоженную или трофейную технику установлено вознаграждение в размере от 11 500 до 870 000 гривен.

Кто должен пройти базовую подготовку

Новый закон отменяет срочную военную службу и вводит базовую подготовку. Ее обязаны пройти мужчины в возрасте 18-25 лет, причем до 24 лет разрешается выбирать период службы. Девушки тоже смогут пройти подготовку, но только по желанию.

При военном положении базовая подготовка продлится три месяца. Один месяц - общевойсковая подготовка, два - профессиональная. Вводится базовая военная подготовка во всех вузах с 1 сентября 2025 года.

От нее освобождаются мужчины, признанные непригодными для службы или уже прошедшие военную подготовку. Программа будет включать теоретические занятия по общевоинским дисциплинам и практическую часть, которая займет не менее 70% от общего обучения. Базовая военная подготовка также будет проводиться в образовательных центрах ВСУ.

В мирное время базовая подготовка предусмотрена на срок 5 месяцев.

Нужно ли проходить ВВК

Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые получали статус "ограниченно пригодны", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля 2025 года.

Получить направление можно:

для военнообязанного - в ТЦК

для военнослужащего - у командира части или в больнице, где военный проходит реабилитацию, или в ТЦК, в котором стоит на учете во время отпуска.

В Минобороны отметили, что самостоятельно человек не может пройти ВВК, его должны направить. Если у него статус "ограниченно пригодный", то ТЦК должен сообщить, когда он должен пройти ВЛК и выдать направление.

При этом если в течение длительного времени не приходит уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить данные самостоятельные. Тогда в военкомате могут выдать направление.

Военнообязанные должны проходить комиссию раз в год, поскольку выводы ВВК об определении пригодности действительные в течение года. За это время могут произойти изменения в состоянии здоровья, поэтому необходимо либо переподтвердить статус, либо получить новый.