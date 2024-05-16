Новий уряд Нідерландів пообіцяв надавати Україні військову допомогу

Новий коаліційний уряд Нідерландів пообіцяв продовжити надавати Україні військову підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.nl.
Варто зазначити, що до коаліційного уряду входить правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.
Раніше він засуджував агресію Росії і називав Володимира Путіна диктатором. При цьому Вілдерс говорив, що Нідерланди можуть переглянути свій підхід до надання Україні військової допомоги.
Тепер в угоді зазначається, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну політично, у військовому, фінансовому та моральному планах проти російської агресії.
Також новий уряд вважає, що стандарт НАТО щодо витрат на оборону, який має становити 2% від ВВП країни, має бути закріплений законом.
Партія Вілдерса перемогла на парламентських виборах у Нідерландах і він публічно заявляв про небажання відправляти Україні військову допомогу.
Пізніше він говорив, що українські біженці приїжджають до Нідерландів нібито заради безкоштовного житла і робочих місць, а не через те, що рятуються від війни. Однак потім Вілдерс вирішив відмовитися від планів стати прем'єр-міністром Нідерландів.
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