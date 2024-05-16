Новий уряд Нідерландів пообіцяв надавати Україні військову допомогу

Варто зазначити, що до коаліційного уряду входить правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.

Раніше він засуджував агресію Росії і називав Володимира Путіна диктатором. При цьому Вілдерс говорив, що Нідерланди можуть переглянути свій підхід до надання Україні військової допомоги.

Тепер в угоді зазначається, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну політично, у військовому, фінансовому та моральному планах проти російської агресії.

Також новий уряд вважає, що стандарт НАТО щодо витрат на оборону, який має становити 2% від ВВП країни, має бути закріплений законом.