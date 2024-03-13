ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Противник допомоги Україні зняв свою кандидатуру на посаду прем'єра Нідерландів

Середа 13 березня 2024 22:29
UA EN RU
Противник допомоги Україні зняв свою кандидатуру на посаду прем'єра Нідерландів Фото: Герт Вілдерс, лідер нідерландської "Партії свободи" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс вирішив відмовитись від планів стати прем'єр-міністром Нідерландів. Він виступає проти військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Вілдерса.

Він зазначив, що зможе стати прем'єром лише у тому випадку, якщо його підтримають усі партії правлячої коаліції. Але цього не досягти.

"Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці перш за все. Любов до моєї країни та виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди", - написав Вілдерс.

Зазначимо, наразі посаду прем'єра Нідерландів обіймає Марк Рютте. Він активно підтримує допомогу Україні та нещодавно підписав з президентом Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки для нашої країни.

Позиція Вілдерса щодо України

Нагадаємо, Герт Вілдерс, чия партія перемогла на парламентських виборах у Нідерландах минулого року, не хоче продовжувати військову допомогу Україні.

У своїй передвиборчій програмі він обіцяв, що не надсилатиме грошей і озброєння нашій країні. Зокрема, це стосувалося винищувачів F-16.

Також нещодавно він звинуватив українських біженців у тому, що вони нібито приїжджають до Нідерландів через безкоштовне житло та робочі місця, а не через війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Неможливо задовольнити одразу. У Умєрова пояснили, чи є потреба мобілізувати 500 тисяч осіб
Неможливо задовольнити одразу. У Умєрова пояснили, чи є потреба мобілізувати 500 тисяч осіб
DAILY
Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"