Новий уряд має сфокусуватися на відтермінуванні екологічного мита CBAM, - експерт

Відтермінування дії механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для українського бізнесу - критично важливе завдання, яке має стати одним із пріоритетів нового уряду. Це дозволить захистити добувну галузь, зберегти робочі місця та виконати зобов’язання в межах нещодавно підписаної Угоди між Україною та США щодо критично важливих корисних копалин.

За її словами, нині вся увага зосереджена на можливостях, які має новий склад уряду для комунікації з європейською стороною, зокрема, експертка висловила сподівання, що міністр економіки Тарас Качка, який був безпосередньо залучений до процесу впровадження CBAM, зможе налагодити системний діалог з Єврокомісією задля досягнення форс-мажорного відтермінування дії цього механізму для України.

"Має бути державницька позиція. Ми як асоціація неодноразово зверталися до Єврокомісії, отримували проміжні відповіді, але далі процес не просунувся. Комунікація з боку української влади просто зупинилася", - зазначила вона.

На її думку, білому бізнесу - зокрема видобувним компаніям, які постачають сировину для оборонної промисловості та фортифікацій - потрібна не лише підтримка, а й захист. Вона підкреслила, що з 2026 року мито CBAM у розмірі 150 євро за тонну не буде надходити до українського бюджету - ці кошти отримає Європейський Союз.

"Маємо домогтися форс-мажорних умов для українських компаній. Адже сьогодні наша добувна галузь - це основа промислової безпеки. А будь-яка зупинка цих підприємств обернеться кратно більшими витратами з бюджету. У Мінекономіки питання відстрочення СВАМ точно має бути в КРІ, в перемогах як міністра - особливо зважаючи на підписану угоду між Україною і США. На сьогоднішній день це величезний інформаційний привід, адже домовленості щодо копалин ми маємо виконати", - заявила вона.

Експертка також наголосила, що у 27 країнах ЄС CBAM впроваджується гнучко, з великою кількістю пільг і винятків для національних компаній. Україна ж не має аналогічного механізму захисту, попри те, що не є повноцінним членом ЄС і ще не адаптувала європейське законодавство у повному обсязі.

"Поки ми не в ЄС - нам потрібен свій механізм, аналог CBAM, з урахуванням національних особливостей. Ми велика ресурсна країна. Це має бути частиною державної політики", - підсумувала вона.