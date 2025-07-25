ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новое правительство должно сфокусироваться на отсрочке экологической пошлины CBAM, - эксперт

Украина, Пятница 25 июля 2025 14:03
UA EN RU
Новое правительство должно сфокусироваться на отсрочке экологической пошлины CBAM, - эксперт Фото: исполнительный директор Национальной добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак (facebook com kseniaorynchak)
Автор: Александр Мороз

Отсрочка действия механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для украинского бизнеса - критически важная задача, которая должна стать одним из приоритетов нового правительства. Это позволит защитить добывающую отрасль, сохранить рабочие места и выполнить обязательства в рамках недавно подписанного Соглашения между Украиной и США по критически важным полезным ископаемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Национальной добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксении Оринчак.

По ее словам, сейчас все внимание сосредоточено на возможностях, которые имеет новый состав правительства для коммуникации с европейской стороной, в частности, эксперт выразила надежду, что министр экономики Тарас Качка, который был непосредственно вовлечен в процесс внедрения CBAM, сможет наладить системный диалог с Еврокомиссией для достижения форс-мажорной отсрочки действия этого механизма для Украины.

"Должна быть государственническая позиция. Мы как ассоциация неоднократно обращались в Еврокомиссию, получали промежуточные ответы, но дальше процесс не продвинулся. Коммуникация со стороны украинской власти просто остановилась", - отметила она.

По ее мнению, белому бизнесу - в частности добывающим компаниям, которые поставляют сырье для оборонной промышленности и фортификаций - нужна не только поддержка, но и защита. Она подчеркнула, что с 2026 года пошлина CBAM в размере 150 евро за тонну не будет поступать в украинский бюджет - эти средства получит Европейский Союз.

"Должны добиться форс-мажорных условий для украинских компаний. Ведь сегодня наша добывающая отрасль - это основа промышленной безопасности. А любая остановка этих предприятий обернется кратно большими затратами из бюджета. У Минэкономики вопрос отсрочки СВАМ точно должен быть в КРІ, в победах как министра - особенно учитывая подписанное соглашение между Украиной и США. На сегодняшний день это огромный информационный повод, ведь договоренности по ископаемым мы должны выполнить", - заявила она.

Эксперт также отметила, что в 27 странах ЕС CBAM внедряется гибко, с большим количеством льгот и исключений для национальных компаний. Украина же не имеет аналогичного механизма защиты, несмотря на то, что не является полноценным членом ЕС и еще не адаптировала европейское законодательство в полном объеме.

"Пока мы не в ЕС - нам нужен свой механизм, аналог CBAM, с учетом национальных особенностей. Мы большая ресурсная страна. Это должно быть частью государственной политики", - подытожила она.

Введение пошлины CBAM в Украине

Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше полугода года. И если Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет 4,7 млрд долларов экспорта и 2,7 млрд долларов инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, и более 116 тыс. рабочих мест.

Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры - ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте