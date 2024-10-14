Новий уряд Литви може очолити прихильниця підтримки України

За остаточними результатами, соціал-демократи набрали 19% голосів, випередивши правоцентристську партію "Союз Вітчизни" прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте з 18% та антиурядову партію "Німанська зоря" з 15%.

Очікується, що у разі приходу до влади соціал-демократи Блінкявічюте збережуть жорстку позицію щодо Росії, включаючи збільшення видатків на оборону, а також прагнутимуть покращити зношені державні послуги та підвищити податки для багатих.

На запитання журналістів, чи вона розраховує очолити наступний уряд, Блінкявічюте відповіла: "У мене немає жодних сумнівів".

Блінкявічюте заявила, що вже веде переговори щодо створення коаліції з двома іншими лівими партіями.

Новий уряд

Прем'єр-міністр Шимоніте, що йде, заявила, що формування нового уряду на чолі з її партією залишається можливим, хоча політичні аналітики применшують ймовірність того, що її партія залишиться при владі.

"Зараз ще надто рано говорити про те, яка партія матиме ініціативу зі створення наступної коаліції", - заявила Шимоніте журналістам.

Половина парламенту Литви обирається всенародним голосуванням з 5% бар'єром для отримання місць. Інша половина обирається на окружній основі, причому два найкращі кандидати більшості округів виходять на другий тур голосування 27 жовтня.

Шимоніте заявила, що результати другого туру голосування визначать ймовірний склад наступного уряду.

Однак у партії "Союз Вітчизни" немає союзників у парламенті для формування нової більшості після того, як один із її молодших партнерів по коаліції не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту, вважає Мажвідас Ястрамскіс, політичний аналітик Інституту міжнародних відносин та політології.

"Провал (коаліційної) партії позбавив Шимоніте всіх шансів залишитися на посаді прем'єр-міністра", - сказав Ястрамскіс.

Передвиборний порядок денний

Під час виборчої кампанії основна увага приділялася внутрішнім проблемам, особливо стрімко зростаючій вартості життя, проте національна безпека залишається головною турботою Литви, яка є частиною східного флангу НАТО та Європейського Союзу.

Держава Балтії з населенням 2,9 мільйона людей рішуче підтримує Україну в її війні з російськими військами.

Заступник лідера соціал-демократів Гінтаутас Палуцкас запропонував збільшити витрати на оборону з більш ніж 3% до 5% національного продукту цього року, оскільки Литва модернізує свою армію.