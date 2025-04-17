Новий універсал Subaru Outback показали офіційно: розкриті усі характеристики

При цьому виробник заявляє про ретельне аеродинамічне опрацювання позашляхового обвісу. Ручки передніх та задніх дверей встановлені на різній висоті. На даху стандартно встановлені багажні рейлінги з припустимим навантаженням 363 кг. На кормі з'явився модний моноліхтар із фірмовою емблемою посередині. Вперше моделі колеса можуть мати діаметр 19 дюймів. Заявлений кліренс – до 221 мм.

На новій передній панелі не знайшлося місця колишньому вертикальному екрані медіасистеми. Тепер він має альбомну орієнтацію та діагональ 12,1 дюйма, а приладовий дисплей – діагоналлю 12,3 дюйма. Сама медіасистема повністю нова і має більш продуктивний процесор і перероблений інтерфейс.

Висота даху збільшена на 50 мм, що не тільки позитивно позначилося на просторі для пасажирів, але й додало 57 літрів до об'єму багажника. Тепер він вміщує 963 літри за американською методикою EPA.

Новий Outback оснащений допрацьованою повнопривідною трансмісією Symmetrical All-Wheel Drive. На вибір для ринку США є базовий атмосферний мотор на 2,5 літра (183 к.с., 241 Нм) та турбомотор на 2,4 літра (264 к.с., 375 Нм), обидва поєднуються з клиноцепним варіатором Lineartronic, який має вісім фіксованих "передач" та ручний режим.

Кросовер Subaru Outback нового покоління вийде на ринок США наприкінці цього року. Ціни новинки стануть відомі ближче до ринкового дебюту.