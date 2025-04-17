Новый универсал Subaru Outback показали официально: раскрыты все характеристики

При этом производитель заявляет о тщательной аэродинамической проработке внедорожного обвеса. Ручки передних и задних дверей установлены на разной высоте. На крыше стандартно установлены багажные рейлинги с допустимой нагрузкой 363 кг. На корме появился модный монофонарь с фирменной эмблемой посередине. Впервые модели колеса могут иметь диаметр 19 дюймов. Заявленный клиренс - до 221 мм.

На новой передней панели не нашлось места прежнему вертикальному экрану медиасистемы. Теперь он имеет альбомную ориентацию и диагональ 12,1 дюйма, а приборный дисплей - диагональю 12,3 дюйма. Сама медиасистема полностью новая и имеет более производительный процессор и переработанный интерфейс.

Высота крыши увеличена на 50 мм, что не только положительно сказалось на пространстве для пассажиров, но и добавило 57 литров к объему багажника. Теперь он вмещает 963 литра по американской методике EPA.

Новый Outback оснащен доработанной полноприводной трансмиссией Symmetrical All-Wheel Drive. На выбор для рынка США есть базовый атмосферный мотор на 2,5 литра (183 л.с., 241 Нм) и турбомотор на 2,4 литра (264 л.с., 375 Нм), оба сочетаются с клиноцепным вариатором Lineartronic, который имеет восемь фиксированных "передач" и ручной режим.

Кроссовер Subaru Outback нового поколения выйдет на рынок США в конце этого года. Цены новинки станут известны ближе к рыночному дебюту.