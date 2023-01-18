Новий трофей. Прикордонники захопили російський БПЛА у Луганській області (фото)

Українські прикордонники за допомогою антидронової рушниці захопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали в підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Охоронці кордону відстежили підліт дрона до лінії оборони та передали інформацію оператору комплексу протидії БПЛА. Він зафіксував повітряну ціль, перехопив її управління та приземлив "пташку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прикордонній службі, після дослідження саперами трофей доставили до підрозділу.