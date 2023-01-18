Новий трофей. Прикордонники захопили російський БПЛА у Луганській області (фото)

Українські прикордонники за допомогою антидронової рушниці захопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали в підрозділ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Охоронці кордону відстежили підліт дрона до лінії оборони та передали інформацію оператору комплексу протидії БПЛА. Він зафіксував повітряну ціль, перехопив її управління та приземлив "пташку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в прикордонній службі, після дослідження саперами трофей доставили до підрозділу.
Як повідомлялось, за добу ЗСУ знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими.
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