Новый трофей. Пограничники захватили российский БПЛА в Луганской области (фото)

Украинские пограничники с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Охранники границы отследили подлет дрона к линии обороны и передали информацию оператору комплекса противодействия БПЛА. Он зафиксировал воздушную цель, перехватил ее управление и приземлил "птичку", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пограничной службе, после исследования саперами трофей был доставлен в подразделение.