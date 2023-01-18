Новый трофей. Пограничники захватили российский БПЛА в Луганской области (фото)

Украинские пограничники с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Охранники границы отследили подлет дрона к линии обороны и передали информацию оператору комплекса противодействия БПЛА. Он зафиксировал воздушную цель, перехватил ее управление и приземлил "птичку", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пограничной службе, после исследования саперами трофей был доставлен в подразделение.
Как сообщалось, за сутки ВСУ уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными.
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