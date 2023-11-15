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Новий тренер у лідерах і бомбардир "Динамо" отримали нагороди туру Прем'єр-ліги

Київ, Середа 15 листопада 2023 10:12
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Новий тренер у лідерах і бомбардир "Динамо" отримали нагороди туру Прем'єр-ліги Фото: Юрій Максимов перетворив "Дніпро-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 14-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам київського "Динамо" та "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник "біло-синіх" Владислав Ванат – футболіст туру чемпіонату України. Українець відкрив рахунок у протистоянні столичного гранда з криворізьким "Кривбасом" на виїзді.

Ванат оформив швидкий м'яч. На 8-й хвилині він підстеріг помилку оборонця після прострілу з флангу та влучним ударом із лінії штрафного майданчика вивів "Динамо" вперед. Згодом форвард ще й змусив сфолити на собі Бескоровайного, тож "Кривбас" залишився в меншості. Зрештою, кияни здобули впевнену перемогу (2:0).

Натомість керманич "спортклубівців" Юрій Максимов – найкращий тренер 14-го туру. Фахівець, який прийшов на посаду після невдалого старту сезону для "Дніпра-1" не тільки стабілізував гру команди, а й вивів її в лідери УПЛ. Дніпровці після яскравої перемоги над донецьким "Шахтарем" (3:1) набрали 30 очок і випереджають на 1 пункт "Полісся" з Житомира.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Ванат випередив Гуцуляка, Бурду та Геннадія Пасіча. Натомість Максимов виявився кращим за Дулуба, Шовковського та Ротаня.

Новий тренер у лідерах і бомбардир &quot;Динамо&quot; отримали нагороди туру Прем'єр-ліги

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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