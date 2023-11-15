Новый тренер в лидерах и бомбардир "Динамо" получили награды тура Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Нападающий "бело-синих" Владислав Ванат – футболист тура чемпионата Украины. Украинец открыл счет в противостоянии столичного гранда с криворожским "Кривбассом" на выезде.

Ванат оформил быстрый мяч. На 8-й минуте он подстерег ошибку защитника после прострела с фланга и точным ударом с линии штрафной вывел "Динамо" вперед. Впоследствии форвард еще и заставил сфолить на себе Бескоровайного, так что "Кривбасс" остался в меньшинстве. В конце концов, киевляне одержали уверенную победу (2:0).

В свою очередь рулевой "спортклубовцев" Юрий Максимов – лучший тренер 14-го тура. Пришедший на должность после неудачного для "Днепра-1" старта сезона специалист не только стабилизировал игру команды, но и вывел ее в лидеры УПЛ. Днепровцы после яркой победы над донецким "Шахтером" (3:1) набрали 30 очков и опережают на 1 пункт "Полесье" из Житомира.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Ванат опередил Гуцуляка, Бурду и Геннадия Пасича. Максимов же оказался лучше Дулуба, Шовковского и Ротаня.