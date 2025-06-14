Новый тренд в психологии: как волшебная фраза "Пусть" может спасти ваши отношения
Новый психологический тренд Let Them Theory ("теория Пусть") стремительно набирает популярность в США, а теперь и в Украине. Он касается главного вызова современного человека - умения сохранять себя, не пытаясь контролировать других.
В чем суть этой теории, как ее применять в повседневной жизни и почему она действительно работает, рассказывает РБК-Украина.
Что такое Let Them Theory
Let Them Theory (в переводе - "Пусть") - это простой, но глубокий подход к жизни, сформулированный американской писательницей и ментором Мел Роббинс.
Суть теории в том, чтобы перестать контролировать поведение других людей и позволить им быть собой - даже если это противоречит вашим ожиданиям или представлениям. Фактически - это прекратить пытаться контролировать других людей и сосредоточиться на себе.
"Кто-то не отвечает на ваши сообщения? Пусть. Оставляет вас в стороне? Пусть. Не зовет вас в компанию? Пусть. Это не о вас - это о них. Когда вы позволяете другим делать то, что они хотят, вы получаете больше внутреннего спокойствия и здоровые отношения", - так коротко объясняет автор.
Почему этот подход стал популярным
Let Them Theory стремительно распространилась в TikTok, Instagram и YouTube в 2024-2025 годах, потому что отвечает на глубинную потребность современного человека - снять с себя чрезмерную ответственность за других. Вместо того чтобы разбирать, почему кто-то поступил определенным образом, теория предлагает сделать шаг назад и сосредоточиться на себе.
Этот подход полезен тем, кто склонен к пипл-плизингу, созависимости, гиперконтролю в отношениях, работе, родительстве.
Однако не все в восторге от этого тренда и считают, что такой подход учит терпеть токсичное поведение или молчать, когда кто-то делает больно. Но психологи подчеркивают: Let Them - это не о молчании, а о возможности реагировать без чрезмерных эмоций и импульсивности.
Как применять Let Them Theory в жизни
- Не оправдывайте чужое поведение
- Если кто-то игнорирует вас или действует несправедливо - не ищите оправданий. Пусть. Люди имеют право быть собой.
- Не тратьте силы на контроль
- Вы не можете заставить никого измениться. Если кто-то хочет уйти - дайте ему уйти. Если не хочет помогать - не просите.
- Наблюдайте, а не вмешиваетесь
- Кто-то вас обсуждает за спиной - не вступайте в споры и выяснения отношений, просто отпустите ситуацию.
- Позвольте поведению людей показать их суть. Не спасайте, не тяните, не убеждайте, не убеждайте.
- Ставьте фокус на себе
- Пусть они делают свое. А вы делайте свое. И стройте жизнь с теми, кто вас выбирает.
Почему это работает
Снимает тревожность. Не нужно все время анализировать чужие слова и поступки.
Укрепляет границы. Вы четко понимаете, где ваша ответственность, а где - чужая.
Фильтрует окружение. Остаются те, кто с вами по-настоящему.
Сохраняет силы. Не тратите себя на переделывание других.
Для кого Let Them Theory особенно полезна
- Людей с перфекционистскими ожиданиями в отношениях
- Женщин, которые часто глушат себя, чтобы "быть удобной"
- Тех, кто чувствует усталость от социального контроля
- Эмпатов, которые привыкли объяснять и тянуть всех
- Тем, кто привык зависеть от мнения других
- Тем, кто хочет выяснить все обстоятельства и разговоры
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При написании материала использованы источники: страница Мел Роббинс в TikTok, Psychology Today, Healthline.