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Новый тренд в психологии: как волшебная фраза "Пусть" может спасти ваши отношения

Суббота 14 июня 2025 16:05
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Новый тренд в психологии: как волшебная фраза "Пусть" может спасти ваши отношения Что такое теория "Пусть" и как она может спасти ваши отношения (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Новый психологический тренд Let Them Theory ("теория Пусть") стремительно набирает популярность в США, а теперь и в Украине. Он касается главного вызова современного человека - умения сохранять себя, не пытаясь контролировать других.

В чем суть этой теории, как ее применять в повседневной жизни и почему она действительно работает, рассказывает РБК-Украина.

Что такое Let Them Theory

Let Them Theory (в переводе - "Пусть") - это простой, но глубокий подход к жизни, сформулированный американской писательницей и ментором Мел Роббинс.

Суть теории в том, чтобы перестать контролировать поведение других людей и позволить им быть собой - даже если это противоречит вашим ожиданиям или представлениям. Фактически - это прекратить пытаться контролировать других людей и сосредоточиться на себе.

"Кто-то не отвечает на ваши сообщения? Пусть. Оставляет вас в стороне? Пусть. Не зовет вас в компанию? Пусть. Это не о вас - это о них. Когда вы позволяете другим делать то, что они хотят, вы получаете больше внутреннего спокойствия и здоровые отношения", - так коротко объясняет автор.

Почему этот подход стал популярным

Let Them Theory стремительно распространилась в TikTok, Instagram и YouTube в 2024-2025 годах, потому что отвечает на глубинную потребность современного человека - снять с себя чрезмерную ответственность за других. Вместо того чтобы разбирать, почему кто-то поступил определенным образом, теория предлагает сделать шаг назад и сосредоточиться на себе.

Этот подход полезен тем, кто склонен к пипл-плизингу, созависимости, гиперконтролю в отношениях, работе, родительстве.

Однако не все в восторге от этого тренда и считают, что такой подход учит терпеть токсичное поведение или молчать, когда кто-то делает больно. Но психологи подчеркивают: Let Them - это не о молчании, а о возможности реагировать без чрезмерных эмоций и импульсивности.

Как применять Let Them Theory в жизни

  • Не оправдывайте чужое поведение
  • Если кто-то игнорирует вас или действует несправедливо - не ищите оправданий. Пусть. Люди имеют право быть собой.
  • Не тратьте силы на контроль
  • Вы не можете заставить никого измениться. Если кто-то хочет уйти - дайте ему уйти. Если не хочет помогать - не просите.
  • Наблюдайте, а не вмешиваетесь
  • Кто-то вас обсуждает за спиной - не вступайте в споры и выяснения отношений, просто отпустите ситуацию.
  • Позвольте поведению людей показать их суть. Не спасайте, не тяните, не убеждайте, не убеждайте.
  • Ставьте фокус на себе
  • Пусть они делают свое. А вы делайте свое. И стройте жизнь с теми, кто вас выбирает.

Почему это работает

Снимает тревожность. Не нужно все время анализировать чужие слова и поступки.

Укрепляет границы. Вы четко понимаете, где ваша ответственность, а где - чужая.

Фильтрует окружение. Остаются те, кто с вами по-настоящему.

Сохраняет силы. Не тратите себя на переделывание других.

Для кого Let Them Theory особенно полезна

  • Людей с перфекционистскими ожиданиями в отношениях
  • Женщин, которые часто глушат себя, чтобы "быть удобной"
  • Тех, кто чувствует усталость от социального контроля
  • Эмпатов, которые привыкли объяснять и тянуть всех
  • Тем, кто привык зависеть от мнения других
  • Тем, кто хочет выяснить все обстоятельства и разговоры

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При написании материала использованы источники: страница Мел Роббинс в TikTok, Psychology Today, Healthline.

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