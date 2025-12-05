Новий транш МВФ не рятує Україну: гроші майже зрівнялися з боргом до 2030 року

МВФ надає Україні транш у 8,1 млрд доларів, але виплати за боргом до 2030 року практично рівні цій сумі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "МВФ вимагає більше податків: які умови кредитор поставив Україні для нової програми" .

На новий транш від МВФ в Україні покладали великі надії як на можливість підтримки економіки та стабілізації фінансів країни в умовах війни.

Зокрема, за словами прем’єрки УкраїниЮлії Свириденко, програма має забезпечити фінансування критичних видатків, допомогти зберегти макроекономічну й фінансову стабільність, та відкрити шлях до масштабної зовнішньої підтримки.

Однак експерти зауважують, що фактичний ефект від нового траншу від МВФ може виявитися обмеженим.

Ще б пак, обсяг нової позики майже збігається з сумою виплат України за попередніми борговими зобов’язаннями перед МВФ до 2030 року. Таким чином очікувати прямого фінансового "підсилення" економіки України від цього траншу не варто.

За підрахунками Олександра Паращія, голови аналітичного департаменту Concorde Capital, з урахуванням відсотків сума виплат Україні на користь МВФ перевищить 9 млрд доларів. Тобто фактичний "чистий приріст" ресурсів, які Україна отримає для фінансування бюджету та потреб економіки, буде мінімальним.

Крім того, нова програма МВФ передбачає жорсткі умови для України, зокрема підвищення податків та посилення контролю за бюджетними видатками.

За словами аналітиків, це необхідно для забезпечення стабільного повернення коштів та дотримання фіскальної дисципліни.

Таким чином, новий кредит фактично виконує роль "рефінансування" вже існуючих зобов’язань, а реальної фінансової підтримки для української економіки не буде.

Експерти наголошують на необхідності одночасного залучення додаткових джерел фінансування, аби країна могла впевнено покривати бюджетні потреби до 2030 року.