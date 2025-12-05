ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Новий транш МВФ не рятує Україну: гроші майже зрівнялися з боргом до 2030 року

П'ятниця 05 грудня 2025 11:09
UA EN RU
Новий транш МВФ не рятує Україну: гроші майже зрівнялися з боргом до 2030 року Ілюстративне фото: долари від МВФ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук, Юрій Дощатов

МВФ надає Україні транш у 8,1 млрд доларів, але виплати за боргом до 2030 року практично рівні цій сумі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "МВФ вимагає більше податків: які умови кредитор поставив Україні для нової програми".

На новий транш від МВФ в Україні покладали великі надії як на можливість підтримки економіки та стабілізації фінансів країни в умовах війни.

Зокрема, за словами прем’єрки УкраїниЮлії Свириденко, програма має забезпечити фінансування критичних видатків, допомогти зберегти макроекономічну й фінансову стабільність, та відкрити шлях до масштабної зовнішньої підтримки.

Однак експерти зауважують, що фактичний ефект від нового траншу від МВФ може виявитися обмеженим.

Ще б пак, обсяг нової позики майже збігається з сумою виплат України за попередніми борговими зобов’язаннями перед МВФ до 2030 року. Таким чином очікувати прямого фінансового "підсилення" економіки України від цього траншу не варто.

За підрахунками Олександра Паращія, голови аналітичного департаменту Concorde Capital, з урахуванням відсотків сума виплат Україні на користь МВФ перевищить 9 млрд доларів. Тобто фактичний "чистий приріст" ресурсів, які Україна отримає для фінансування бюджету та потреб економіки, буде мінімальним.

Крім того, нова програма МВФ передбачає жорсткі умови для України, зокрема підвищення податків та посилення контролю за бюджетними видатками.

За словами аналітиків, це необхідно для забезпечення стабільного повернення коштів та дотримання фіскальної дисципліни.

Таким чином, новий кредит фактично виконує роль "рефінансування" вже існуючих зобов’язань, а реальної фінансової підтримки для української економіки не буде.

Експерти наголошують на необхідності одночасного залучення додаткових джерел фінансування, аби країна могла впевнено покривати бюджетні потреби до 2030 року.

Програма для України від МВФ

Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування (Extended Fund Facility, EFF).

Загальний обсяг цієї програми становить 8,2 млрд доларів США. Програма передбачає виділення коштів Україні поступово протягом чотирьох років.

У своєму пресрелізі МВФ наголосив, що нова програма - це стратегічна основа для підтримки макростабільності, збереження платіжного балансу та зовнішньої стійкості.

Водночас фонд підкреслює, що успіх залежатиме від реального впровадження реформ, прозорості у фінансах, бюджетної дисципліни та своєчасної допомоги донорів.

Зокрема, МВФ вимагає підвищити деякі податки.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
Новини
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни