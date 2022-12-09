Новий стандарт ППО. Україна може отримати системи Skynex: що про них відомо

Що таке Skynex

Це основна концепція протиповітряної оборони концерну Rheinmetall, яка встановлює нові стандарти своєю унікальною та відкритою архітектурою. Зокрема, завдяки модульності до блоку управління можна підключати лише ті системи, які стосуються виконання конкретного завдання.

Системи Skynex здатні знищувати рої безпілотників, а також літаки та крилаті ракети. Варіаон у колісному виконанні було представлено минулого року. Показаний зразок був оснащений 35-мм гарматою Oerlikon Mk3 та успішно впорався зі знищенням рою невеликих дронів.

Skynex є системами ППО ближньої дії на кшталт раніше поставлених німецьких зенітних самохідок Gepard. Але в той час як Gepard були розроблені за часів холодної війни, Skynex - це новітні розробки, яких немає в наявності в необхідній кількості.

Контракт з Rheinmetall

Як пише Handelsblatt, для України буде виготовлено дві одиниці Skynex. При цьому сама компанія-виробник інформацію про контракт підтверджує, але не називає одержувача. За даними джерел німецького видання, йдеться саме про нашу країну.

Контракт оцінюється в 182 млн євро, ще близько 12 млн євро коштуватимуть вантажівки для Skynex, які має побудувати компанія з Дюссельдорфа. При цьому всі витрати на себе візьме федеральний уряд Німеччини.

Коли Україна отримає Skynex

Поставки замовлених систем до України очікується на самому початку 2024 року. Зазначимо, раніше поставлена система ППО IRIS-T середньої дальності здатна збивати цілі на відстані до 40 км, а зенітки на Skynex ведуть ефективний вогонь на 4 км. Але обидві системи вважаються надзвичайно точними.

Фото: поставки систем Skynex очікуються на початку 2024 року (rheinmetall.com)

Порівняно з іншими Skynex має ще одну важливу перевагу: у той час як ціна за ракету для IRIS-T становить від 300 000 до 500 000 євро, знищення повітряної цілі з даної системи обійдеться лише у 4 000 євро.

Характеристики Skynex

Технологія включає систему управління та контролю Oerlikon Skymaster. До цього комплексу можна підключити інше обладнання та системи озброєння, наприклад, радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artiller Mortar).

Наявна в системі протиповітряної оборони 35-мм зенітка Oerlikon Mk3 має ефективну дальність стрільби 4 000 метрів і скорострільність 1 000 пострілів на хвилину.

Фото: 35-мм гармата здатна вражати цілі на відстані до 4000 метрів (rheinmetall-defence.com)

Гарматний модуль оснащено радаром стеження X-Band, що забезпечує функцію автономного пошуку сектора. Це робить наведення простим і швидким.

Відстеження та ураження цілей виконуються автоматично завдяки вбудованому процесору керування вогнем. Системою можна дистанційно керувати з іншого місця. Oerlikon Skymaster - це універсальне рішення для командування та управління, яке значно розширює можливості наземної ППО.

Фото: система управління вогнем Oerlikon Skymaster (rheinmetall-defence.com)

Його основні переваги - це відображення загальної комплексної повітряної картини на основі даних зі всіх доступних джерел, ефективна оцінка загроз у реальному часі та алгоритм призначення інтелектуальної зброї, координація різних систем зброї та управління вогнем у гнучкій системній архітектурі.