Новий спалах COVID у Китаї охопив 80% населення

Імовірність різкого зростання випадків зараження COVID-19 у Китаї в найближчі два-три місяці малоймовірна, оскільки 80% населення хворіють, або перехворіли під час останнього спалаху захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Масове переміщення людей під час новорічних свят, що продовжуються, може призвести до подальшого поширення пандемії, підштовхнувши зростання інфікованих у деяких районах, але друга хвиля COVID у найближчому майбутньому малоймовірна", - заявив головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань У Цзунью.

За даними уряду, станом на 12 січня близько 60 тисяч людей померли в лікарнях від наслідків коронавірусу.

Деякі експерти заявили, що ця цифра, ймовірно, значно занижена, оскільки вона не включає тих, хто вмирає вдома, і тому, що багато лікарів заявили, що їм не рекомендується вказувати COVID як причину смерті.