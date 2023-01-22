Новий спалах COVID у Китаї охопив 80% населення
Імовірність різкого зростання випадків зараження COVID-19 у Китаї в найближчі два-три місяці малоймовірна, оскільки 80% населення хворіють, або перехворіли під час останнього спалаху захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Масове переміщення людей під час новорічних свят, що продовжуються, може призвести до подальшого поширення пандемії, підштовхнувши зростання інфікованих у деяких районах, але друга хвиля COVID у найближчому майбутньому малоймовірна", - заявив головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань У Цзунью.
За даними уряду, станом на 12 січня близько 60 тисяч людей померли в лікарнях від наслідків коронавірусу.
Деякі експерти заявили, що ця цифра, ймовірно, значно занижена, оскільки вона не включає тих, хто вмирає вдома, і тому, що багато лікарів заявили, що їм не рекомендується вказувати COVID як причину смерті.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Внаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені.
Також агентство Reuters писало, що пік нової хвилі захворюваності на COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці і незабаром пошириться на сільські райони країни.
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