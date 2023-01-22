Новая вспышка COVID в Китае охватила 80% населения

Вероятность резкого роста случаев заражения COVID-19 в Китае в ближайшие два-три месяца маловероятна, поскольку 80% населения болеют, или переболели в ходе последней вспышки заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Массовое перемещение людей во время продолжающихся новогодних праздников может привести к дальнейшему распространению пандемии, подстегнув рост инфицированных в некоторых районах, но вторая волна COVID в ближайшем будущем маловероятна", - заявил главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

По данным правительства, по состоянию на 12 января, около 60 тысяч человек скончались в больницах от последствий коронавируса.

Некоторые эксперты заявили, что эта цифра, вероятно, значительно занижена, поскольку она не включает тех, кто умирает дома, и потому, что многие врачи заявили, что им не рекомендуется указывать COVID в качестве причины смерти.