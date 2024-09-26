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В Полтаві в стоках на очисних спорудах виявили коронавірус

Четвер 26 вересня 2024 16:11
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В Полтаві в стоках на очисних спорудах виявили коронавірус Фото: Нові штами коронавірусу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

За результатами лабораторних досліджень стічних вод на очисних спорудах Полтави, було виявлено збудники штаму коронавірусу "Flirt".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар епідеміолога Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександра Перцевого для "Суспільного".

За його словами, під час дослідження стічних вод на очисних спорудах фахівці зафіксували циркуляцію збудників COVID-19. Лабораторний аналіз показав, що частина зразків належить до штаму "Flirt", який є мутацією "Омікрону". Перцевий пояснив, що вакцина ефективна проти цього варіанту вірусу, оскільки мутації незначні.

Симптоми коронавірусу "Flirt" включають:

  • підвищену температуру тіла (до 38°C)
  • нежить або закладеність носа
  • головний біль
  • біль у горлі та м'язах
  • кашель без дихальної недостатності
  • шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея)
  • порушення нюху або смаку

Варто зазначити, що перелік симптомів може змінюватися через постійні мутації вірусу.

Епідеміолог зазначає, що впродовж минулого тижня на гострі респіраторні інфекції, включаючи COVID-19, захворіли 6795 осіб, що на 5% більше, ніж тижнем раніше. Коронавірус було підтверджено у 639 осіб, одна людина померла. Найбільше хворих – у Сергіївській, Великосорочинській, Новоселівській та Мартинівській громадах.

Раніше РБК-Україна писало, що науковці попереджають про поширення нового варіанту COVID-19 під назвою XEC, який вже зафіксували у Німеччині, Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Цей штам, вперше виявлений у червні 2024 року, має нові мутації, що можуть прискорити його поширення цієї осені. Хоча оновлені вакцини не охоплюють XEC, експерти запевняють, що вони залишаються ефективними у запобіганні важким випадкам захворювання.

Також ми писали, що у 2024 році COVID-19 в Україні продовжує залишатися серйозною проблемою, хоча масштаби пандемії зменшилися. Військові дії, руйнування медичної інфраструктури та обмежений доступ до медичних послуг ускладнили боротьбу з інфекцією. За даними ВООЗ, спалахи хвороби все ще спостерігаються, особливо у регіонах з обмеженим доступом до медичної допомоги. Недостатня вакцинація та зменшення рівня тестування ускладнюють оцінку реальної кількості випадків захворювання.

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