В Полтаві в стоках на очисних спорудах виявили коронавірус

За результатами лабораторних досліджень стічних вод на очисних спорудах Полтави, було виявлено збудники штаму коронавірусу "Flirt".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар епідеміолога Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександра Перцевого для "Суспільного".

За його словами, під час дослідження стічних вод на очисних спорудах фахівці зафіксували циркуляцію збудників COVID-19. Лабораторний аналіз показав, що частина зразків належить до штаму "Flirt", який є мутацією "Омікрону". Перцевий пояснив, що вакцина ефективна проти цього варіанту вірусу, оскільки мутації незначні.

Симптоми коронавірусу "Flirt" включають:

підвищену температуру тіла (до 38°C)

нежить або закладеність носа

головний біль

біль у горлі та м'язах

кашель без дихальної недостатності

шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея)

порушення нюху або смаку

Варто зазначити, що перелік симптомів може змінюватися через постійні мутації вірусу.

Епідеміолог зазначає, що впродовж минулого тижня на гострі респіраторні інфекції, включаючи COVID-19, захворіли 6795 осіб, що на 5% більше, ніж тижнем раніше. Коронавірус було підтверджено у 639 осіб, одна людина померла. Найбільше хворих – у Сергіївській, Великосорочинській, Новоселівській та Мартинівській громадах.