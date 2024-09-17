У світі з'явився новий варіант COVID, який може стати домінуючим

Науковці попереджають про поширення нового варіанту COVID-19, відомого як XEC, який вже зафіксували у Німеччині, Великій Британії, США, Данії та інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Зазначається, що варіант коронавірусу XEC, який вперше був виявлений у червні 2024 року, демонструє деякі нові мутації, які можуть прискорити його поширення цієї осені. Хоча оновлені вакцини не охоплюють XEC, експерти запевняють, що вони все ще ефективні для запобігання важким випадкам.

Водночас Агентство охорони здоров’я Великобританії (UKHSA) пояснює, що мутація та зміна вірусів - це нормальний процес.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, зазначає, що XEC має невелику перевагу в передачі порівняно з іншими варіантами, тому може стати домінуючим вже протягом цієї зими.

Директор Дослідницького інституту трансляції Скріппса в Каліфорнії Ерік Топол додає, що хвиля заражень цим варіантом вірусу очікується через кілька місяців.

Симптоми XEC схожі на звичайні симптоми грипу:

висока температура,

кашель,

біль у горлі,

загальна втома.

У Данії та Німеччині вже спостерігається значне зростання випадків XEC, хоча, як зазначають вчені, через меншу кількість тестувань важко точно оцінити його поширення.

Національні служби охорони здоров’я пропонують безкоштовну ревакцинацію для найбільш вразливих груп населення. У неї входять:

дорослі віком від 65 років,

ті, хто живе в будинку для людей похилого віку,

ті, хто старше 6 місяців у групі клінічного ризику,

деякі працівники первинної ланки НСЗУ, будинків для людей похилого віку та соціальних служб.

Оновлені вакцини проти Covid-19 та грипу будуть доступні вже з жовтня. Експерти закликають скористатися можливістю та отримати вакцинацію для кращого захисту від серйозних ускладнень.