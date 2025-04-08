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Новый шанс для украинцев в Чехии. Кто и как может получить 5-летний вид на жительство

Чехия, Вторник 08 апреля 2025 16:58
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Новый шанс для украинцев в Чехии. Кто и как может получить 5-летний вид на жительство Как украинцам можно получить разрешение на долгосрочное проживание в Чехии (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

До 30 апреля украинцы в Чехии могут подать документы для получения разрешения на долгосрочное проживание. На него могут претендовать лица, которые имеют статус временной защиты и соответствуют определенным критериям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Чехии.

Кто может получить вид на длительное проживание в Чехии

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание ввели в рамках закона Lex Ukrajina 7. Его будут выдавать украинцам сроком на 5 лет.

Право на вид имеют лица с временной защитой, дети до 18 лет указываются в заявке вместе с родителями. Подать запрос на длительное пребывание в Чехии можно только онлайн. Это возможно сделать после успешной регистрации на продление временной защиты в 2025 году.

Онлайн-платформа будет работать с 1 по 30 апреля 2025 года.

Условия получения вида на жительство

  • подача заявки на специальный вид на жительство;
  • проживание с временной защитой не менее 2 лет (до 31 марта 2025 года);
  • отсутствие судимости (не касается лиц до 15 лет);
  • экономическая самостоятельность;
  • доход за 2024 год - 440 000 крон (плюс 110 000 за каждого члена семьи);
  • неполучение гуманитарной помощи (в период с 1 октября 2024 до 31 марта 2025 года);
  • непрерывное медицинское страхование без долгов;
  • зарегистрированное жилье;
  • действительный загранпаспорт;
  • дети 6-14 лет должны посещать школу.

Перед предоставлением разрешения на долгосрочное проживание украинцев проверят, соответствуют ли они необходимым критериям.

Как подать запрос на вид на жительство

Заявку подают онлайн в собственном аккаунте на портале Министерства внутренних дел Чешской Республики. Каждое лицо старше 18 лет подает заявку отдельно. Для детей до 18 лет запрос подают родители или представители.

При подаче заявки от семьи, все члены должны выразить свой интерес на получение этого разрешения. Один из супругов создает запрос от домохозяйства в системе и приглашает других. Нужно будет указать регистрационные номера и ИНН.

Владелец специального разрешения на долгосрочное проживание сможет подать заявление на постоянное проживание после выполнения условия 5 лет непрерывного проживания в Чехии. При этом пребывание под временной защитой засчитывается как половина срока, а долгосрочное - полностью.

Новый шанс для украинцев в Чехии. Кто и как может получить 5-летний вид на жительствоЧтобы получить разрешение на длительное проживание, нужно соответствовать определенным требованиям (фото: Getty Images)

Читайте также о том, что в Чехии предлагают ужесточить политику миграции и условий предоставления убежища иностранцам. Парламент может начать обсуждение изменений уже в апреле.

Ранее мы писали о том, что в Чехии недавно вступил в силу закон Lex Ukraine VII, который вносит изменения в сферу медицинского страхования для украинцев, находящихся под временной защитой. С 11 февраля 2025 года сократили срок страховых взносов до 90 дней, которые платит страна за беженцев. Ранее он составлял 150 дней.

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