Новий сезон: чого чекати від цін на овочі та фрукти у 2025 році

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Якими будуть ціни на овочі та фрукти в Україні у 2025 році?

Що відбувається з вартістю овочів "салатного набору"?

Як весняні заморозки вплинули на врожай фруктів та ягід?

Що буде з цінами на овочі та фрукти у новому сезоні: прогноз

Весною в Україні традиційно стартує сезон спочатку тепличних, а потім і грунтових овочів. Також у травні з'являється все більше вітчизняної полуниці. Тож ціни найближчим часом ставатимуть доступнішими для споживачів, проте не будуть такими як минулого року.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна зазначив, що ціни на овочі та фрукти у 2025 році відрізнятимуться від минулорічних і залежатимуть від загальної пропозиції кожного конкретного продукту.

Важливим фактором залишаються погодні умови. Цього року у квітні було щонайменше три хвилі заморозків. Це викликає занепокоєння щодо майбутнього врожаю ягід та фруктів, але наразі неможливо точно оцінити ступінь їхнього впливу на цвітіння.

"Погодні умови, які маємо весною, не надають оптимізму щодо ягід та фруктів, адже ще не до кінця зрозуміло, наскільки заморозки вплинули на цвітіння рослин", - каже Максим Гопка.

Водночас експерт відмічає поступове збільшення пропозиції вітчизняних овочів з теплиць, що може позитивно вплинути на ціни у цьому сегменті.

Овочі дешевшають

Останніми тижнями в Україні вже спостерігається зниження цін на деякі тепличні овочі "салатного набору".

Помідори

Оптова вартість тепличних помідорів знизилися в середньому на 18%, як порівняти з кінцем квітня, і варіюється в межах 70-100 грн/кг.

Як пише профільний портал EastFruit, збільшення пропозиції від місцевих тепличних господарств та стабільні поставки імпортної продукції чинять тиск на ціни. Оператори ринку прогнозують подальше зниження вартості за умови збереження поточних темпів збуту.

Водночас ціни на тепличні томати все ще на 15% вищі, ніж минулого року в цей же період.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах ціни стартують від 73,49 грн/кг за тепличні томати з Туреччини (АТБ) до понад 90 грн за українські плоди (Сільпо). Окремі сорти коштують від 100 грн (сорт сливка у Varus - 149 грн/кг).

Огірки

Тепличні огірки теж дешевшають, в середньому на 12% за тиждень. На сьогодні їх пропонують за оптовою ціною 40-70 грн/кг.

За інформацією EastFruit, основною причиною зниження вартості є сезонне збільшення пропозиції на тлі невисоких темпів реалізації. Тепла погода сприяє швидшому дозріванню огірків у теплицях, а також зростає пропозиція з плівкових теплиць.

Наразі ціни на огірки вже на 29% нижчі, ніж на початку травня 2024.

Скриншот varus.ua

Огірки на ринках столиці коштують 60-65 грн/кг, у супермаркетах ціни такі: АТБ - 69,89 грн/кг; Сільпо - 70 грн/кг; Varus - 69,9 грн/кг.

Капуста білокачанна

Ціна на білоголову капусту нового врожаю наразі ще "кусається". На ринках за кілограм просять 60-70 грн. В супермаркетах ціни на ранню капусту сягають до 90 грн/кг (Сільпо), у Varus продають капусту на 10 грн дешевше - 79,9 грн/кг, а другого гатунку - за 59,9 грн/кг; в АТБ - 79,89 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Водночас ціни на торішню білокачанну капусту падають і становлять 40-48 грн/кг (опт). Це пов’язано з погіршенням якості капусти під час тривалого зберігання та низьким попитом.

Попри зниження, поточна ціна на капусту у 6,4 раза вища, ніж минулого року. Експерти прогнозують подальше здешевлення через труднощі з реалізацією запасів та зростання пропозиції ранніх овочів.

Інші овочі

На тлі зростання весняної пропозиції також подешевшали редиска та пекінська капуста. У сегменті зелені знизилися ціни на салат, кріп та зелену цибулю.

Врожай фруктів та ягід під загрозою?

Як каже аналітик УКАБ, наразі важко оцінити яким буде врожай українських фруктів та ягід, адже занепокоєння викликають заморозки.

Експерти East Fruit теж зазначають, що остання хвиля заморозків наприкінці квітня зачепила пізні сорти плодових дерев, зокрема яблуні та груші.

Найбільше скарг на можливі втрати врожаю надходить з Вінниччини, яку називають "столицею садівництва". Температура повітря в низинах опускалася до -5-6 °C, що могло суттєво пошкодити квітучі сади.

В Інституті садівництва НААН не виключили ймовірність повного знищення врожаю абрикосів та аличі, а також до 30% втрати врожаю вишні та черешні через вплив низьких температур на фертильність пилку.

Більшість фермерів вважають, що втрати врожаю яблук та груш від останньої хвилі заморозків будуть мінімальними, хоча певний вплив на якість плодів можливий. Точніші прогнози щодо врожаю яблук стануть зрозумілими у другій половині травня.

Можлива втрата чи зменшення врожаїв фруктів призведе до збільшення на прилавках імпортної продукції, що матиме вплив на ціну, адже при її формуванні закладаються додаткові витрати на логістику.

Щодо ягід, аграрії повідомляють про пошкодження на плантаціях полуниці чи суниці садової. Також очікується зменшення врожаю літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, не постраждала від заморозків.

Скриншот google.com

Наразі у продажу більшає полуниці, проте ціна сягає понад 200 грн/кг, що більше ніж торік (у травні 2024 за даними Мінфін - 147,2 грн/кг).

На ринках Києва полуницю з Одеси продають за 220 грн/кг. У супермаркетах ще багато імпортованої продукції високої вартості. Фасовану полуницю продають у кошиках по 250-500 г за ціною від 120 грн.

Варто зазначити, що українська полуниця з відкритого грунту почне з'являтися наприкінці травня за сприятливою погоди, а розпал сезону припадає на червень. Тоді ціни будуть найбільш доступними для покупців.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікації EastFruit, інформація Інституту садівництва НААН на порталі Міністерства агрополітики та продовольства України, дані Мінфін та мереж супермаркетів.