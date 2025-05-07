Новый сезон: чего ждать от цен на овощи и фрукты в 2025 году

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Какими будут цены на овощи и фрукты в Украине в 2025 году?

Что происходит со стоимостью овощей "салатного набора"?

Как весенние заморозки повлияли на урожай фруктов и ягод?

Что будет с ценами на овощи и фрукты в новом сезоне: прогноз

Весной в Украине традиционно стартует сезон сначала тепличных, а затем и грунтовых овощей. Также в мае появляется все больше отечественной клубники. Так что цены в ближайшее время станут более доступными для потребителей, однако не будут такими как в прошлом году.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина отметил, что цены на овощи и фрукты в 2025 году будут отличаться от прошлогодних и будут зависеть от общего предложения каждого конкретного продукта.

Важным фактором остаются погодные условия. В апреле этого года было по меньшей мере три волны заморозков. Это вызывает обеспокоенность будущим урожаем ягод и фруктов, но в настоящее время невозможно точно оценить степень их влияния на цветение.

"Погодные условия, которые имеем весной, не придают оптимизма в отношении ягод и фруктов, ведь еще не до конца понятно, насколько заморозки повлияли на цветение растений", - говорит Максим Гопка.

В то же время, эксперт отмечает постепенное увеличение предложения отечественных овощей из теплиц, что может положительно повлиять на цены в этом сегменте.

Овощи дешевеют

В последние недели в Украине уже наблюдается снижение цен на некоторые тепличные овощи "салатного набора".

Помидоры

Оптовая стоимость тепличных помидоров снизились в среднем на 18%, по сравнению с концом апреля, и варьируется в пределах 70-100 грн/кг.

Как пишет профильный портал EastFruit, увеличение предложения от местных тепличных хозяйств и стабильные поставки импортной продукции оказывают давление на цены. Операторы рынка прогнозируют дальнейшее снижение стоимости при сохранении текущих темпов сбыта.

В то же время цены на тепличные томаты все еще на 15% выше, чем в прошлом году в этот же период.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах цены стартуют от 73,49 грн/кг за тепличные томаты из Турции (АТБ) до 90 грн за украинские плоды (Сильпо). Отдельные сорта стоят от 100 грн (сорт сливка в Varus - 149 грн/кг).

Огурцы

Тепличные огурцы тоже дешевеют, в среднем на 12% за неделю. На сегодня их предлагают по оптовой цене 40-70 грн/кг.

По информации EastFruit, основной причиной понижения стоимости является сезонное увеличение предложения на фоне невысоких темпов реализации. Теплая погода способствует более быстрому созреванию огурцов в теплицах, а также растет предложение из пленочных теплиц.

Сейчас цены на огурцы уже на 29% ниже, чем в начале мая 2024.

Скриншот varus.ua

Огурцы на рынках столицы стоят 60-65 грн/кг, в супермаркетах цены такие: АТБ - 69,89 грн/кг; Сильпо - 70 грн/кг; Varus - 69,9 грн/кг.

Капуста белокочанная

Цена на белокочанную капусту нового урожая пока еще "кусается". На рынках за килограмм просят 60-70 грн. В супермаркетах цены на раннюю капусту достигают 90 грн/кг (Сильпо), в Varus продают капусту на 10 грн дешевле - 79,9 грн/кг, а второго сорта - за 59,9 грн/кг; в АТБ - 79,89 грн/кг.

Скриншот varus.ua

В то же время цены на прошлогоднюю белокочанную капусту падают и составляют 40-48 грн/кг (опт). Это связано с ухудшением качества капусты во время длительного хранения и низким спросом.

Несмотря на снижение, текущая цена на капусту в 6,4 раза выше, чем в прошлом году. Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление из-за сложностей с реализацией запасов и роста предложения ранних овощей.

Другие овощи

На фоне увеличения предложения также подешевели редис и пекинская капуста. В сегменте зелени снизились цены на салат, укроп и зеленый лук.

Урожай фруктов и ягод под угрозой?

Как говорит аналитик УКАБ, сейчас трудно оценить, каким будет урожай украинских фруктов и ягод, поскольку беспокойство вызывают заморозки.

Эксперты East Fruit также отмечают, что последняя волна заморозков в конце апреля затронула поздние сорта плодовых деревьев, в том числе яблони и груши.

Больше жалоб на возможные потери урожая поступает из Винницкой области, которую называют "столицей садоводства". Температура воздуха в низовьях опускалась до -5-6 °C, что могло существенно повредить цветущие сады.

В Институте садоводства НААН не исключили вероятность полного уничтожения урожая абрикосов и алычи, а также до 30% потери урожая вишни и черешни из-за влияния низких температур на фертильность пыльцы.

Большинство фермеров считают, что потери урожая яблок и груш от последней волны заморозков будут минимальными, хотя определенное влияние на качество плодов возможно. Более точные прогнозы по урожаю яблок станут понятными во второй половине мая.

Возможная потеря или уменьшение урожаев фруктов приведет к увеличению на прилавках импортной продукции, что повлияет на цену, ведь при ее формировании закладываются дополнительные затраты на логистику.

Относительно ягод, аграрии сообщают о повреждениях на плантациях клубники или земляники садовой. Также ожидается уменьшение урожая летних сортов малины. Голубика, по предварительным оценкам, не пострадала от заморозков.

Скриншот google.com

Сейчас в продаже становится все больше клубники, однако цена превышает 200 грн/кг, что больше чем в прошлом году (в мае 2024 по данным Минфин - 147,2 грн/кг).

На рынках Киева клубнику из Одессы продают за 220 грн/кг. В супермаркетах много импортированной продукции высокой стоимости. Фасованную клубнику продают в корзинах по 250-500 г по цене от 120 грн.

Стоит отметить, что украинская клубника с открытого грунта начнет появляться в конце мая при благоприятной погоде, а разгар сезона приходится на июнь. Тогда цены будут наиболее доступными для покупателей.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикации EastFruit, информация Института садоводства НААН на портале Министерства агрополитики и продовольствия Украины, данные Минфин и сетей супермаркетов.