Новий рік біля моря. Скільки коштує зимовий відпочинок в Одесі

Чи є попит на зимовий відпочинок в Одесі

"Навіть попри періодичні обстріли, попит на Одесу є дуже великий. Частина людей, особливо з центральних регіонів поїдуть туди на відпочинок. Більшість житла, яке здають влітку, зараз не приймає людей, бо заточене на сезонність. Працює тільки такий найкрупніший і найпродвинутіший бізнес, який може якимось активностями залучити до себе більше гостей і чимось їх розважити", – розповів у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

За словами експерта, на новорічні свята готелі зазвичай створюють культурні програми, запрошують стендаперів, музикантів та артистів.

"Готелі розуміють, що зараз не сезон і заповнити 80% об'єктів в Одесі біля моря не вдасться. Тому залучають якісь додаткові ресурси, аби зацікавити людей у святковий період. Тому, відповідно, ціна на відпочинок буде трошки вищою, ніж зазвичай, адже організатори виплачуватимуть гонорари музикантам і артистам", – каже експерт.

На Дерибасівській уже засвітили головну ялинку міста (фото: Getty Images)

Войцеховський наголошує, що треба завчасно бронювати житло в Одесі, аби вибрати найкращий варіант. Також радить не ігнорувати повітряні тривоги у місті.

"Як тільки там вмикається тривога, то через хвилину-дві з Криму може бути "приліт". Тому дуже важливо не нехтувати своєю безпекою і шукати житло, де є укриття, або ж воно розташоване зовсім поруч", – додає експерт.

Зазначимо, що на новорічні дні в Одесі заплановано багато культурних заходів. У театрах пройдуть вистави: "Ніч перед Різдвом", "Снігова королева", "Як Грінч вкрав Різдво", а у філармонії заплановані концерти класичної музики та різдвяні симфонії. Вартість квитків стартує від 200 грн.

Одеса готується до Новорічних свят (скриншот: Facebook/Одеське життя)

У скільки обійдеться бюджетний відпочинок в Одесі

Ми проаналізували дані сайту booking щодо цін на житло в Одесі на Новий рік. Традиційно найнижча вартість на проживання у хостелах, там доба у спільному номері коштує від 305 грн з особи. Двомісний номер здають від 350 грн, якщо ближче до центру і моря, то від 450 грн, номери у готелях – від 600 грн.

Смартквартири здають від 594 грн на добу, якщо житло розташоване поблизу моря, то мінімальна вартість становить від 800 грн за добу.

Наголосимо, що бронювання варто робити завчасно і тільки через перевірені сайти, оскільки на свята активізуються шахраї, які "здають" в оренду житло, якого насправді не існує.

Також завчасно треба подбати про квитки на потяг, інтерсіті з Києва коштує у межах 550 грн (ІІ клас), ціна залежить від дня відправлення. Вартість купе у нічних потягах від 820 грн з особи. Плацкарт із Вінниці коштує у межах 250 грн, купе – 280 грн, інтерсіті – 400 грн (ІІ клас).

Ціни на бюджетне житло в Одесі на Новий рік (скриншот сайту booking)

Скільки коштує найдорожчий відпочинок в Одесі

За даними сайту booking, 97% п'яти- і чотиризіркових готелів уже заброньовані на Новорічну ніч в Одесі.

Найдорожче проживання обійдеться у готелі Odessa Marriott Hotel & Conference Center, що розташований в 450 м від центру міста. Там двомісний номер здають за 12 673 за добу.

У тризірковому готелі Hawthorn Extended Stay by Wyndham Odessa двомісний люкс коштує 5 572 за ніч, Home2 Suites By Hilton Odessa – 5 015 грн за ніч, у вартість уже включений сніданок. У решті елітних готелів міста доба проживання коштує у межах 4 500 грн за добу.

Місто уже прикрасили до зимових свят (фото: Getty Images)