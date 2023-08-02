Новий рекорд? У Росії за останні п'ять днів підпалили 30 військкоматів, - ЗМІ

Видання зазначає, що абсолютна більшість атак за останні п'ять днів пов'язана з діями телефонних шахраїв, які під різними приводами переконують людей влаштувати пожежу.

Хто саме підпалює військкомати у РФ

Здебільшого військкомати в Росії останнім часом підпалювали пенсіонери і люди у віці. Наприклад, 82-річна пенсіонерка прийшла до будівлі військкомату Красноармійського району Волгограда з коктейлем Молотова і мобільними телефонами.

Також у Подольську військкомат намагався підпалити 80-річний чоловік.

Військкомати в РФ підпалювали й молоді люди, наприклад, у селищі в Забайкальському краї пожежу влаштувала 17-річна дівчина. В Ішимбаї (Башкирія) двері військкомату підпалила 18-річна продавчиня магазину дитячих іграшок, а в Казані - 19-річна студентка.

Ще військкомат у Подольську спробував підпалити 24-річний менеджер закладу "Вкусно і точка". А в Россоші коктейль Молотова у двері комісаріату кинула 24-річна вчителька.

Які були причини у людей для підпалу військкоматів

Видання зазначає, що шахраї могли використати стандартний виверт, жертвам говорили, що у них намагаються викрасти гроші з банківського рахунку. Далі від людей вимагали підпалити військкомат, мотивуючи це тим, що саме в такій будівлі засів викрадач грошей.

Також частині шахраїв вдалося змусити паліїв оформити кредит, наприклад у Казані 62-річна пенсіонерка взяла мільйонний кредит і ці гроші вона відправила шахраям.

Ще паліям говорили, що співробітники військкомату можуть працювати на Україну, а отже, їм потрібно завадити і підпалити будівлю.

Які результати підпалу і як на це реагують силовики

"Медіазона" повідомляє, що жоден із підпалів не призвів до серйозних пошкоджень усередині будівель, здебільшого обгоряли двері або вікна.

Також частина паліїв навіть не змогла влаштувати пожежу, а ще п'ятьох затримали до спроби підпалу.

Російські силовики здебільшого порушили кримінальні справи, які не пов'язані з "політичними" статтями. Йдеться про умисне знищення чужого майна та хуліганство. Лише в одному випадку підпал оформили як теракт.

У РФ військкомати почали підпалювати після вторгнення окупантів в Україну

У Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну почастішали підпали військкоматів, особливо після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званої "часткової мобілізації".

Так, нещодавно у Москві спалахнула пожежа у будівлі військкомату. Загоряння було масштабним, оскільки гасили вогонь 15 пожежних розрахунків.

Також чиновниця у російському місті Владимир намагалася підпалити військкомат. Вона кинула у будівлю "коктейлі Молотова".