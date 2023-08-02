Новый рекорд? В России за последние пять дней подожгли 30 военкоматов, - СМИ

В России с 29 июля по 2 августа подожгли 30 военкоматов. Такого массового одновременного числа поджогов еще не было никогда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".
Издание отмечает, что абсолютное большинство атак за последние пять дней связано с действиями телефонных мошенников, которые под разными предлогами убеждают людей устроить пожар.
Кто именно поджигает военкоматы в РФ
В основном военкоматы в России в последнее время поджигали пенсионеры и люди в возрасте. Например, 82-летняя пенсионерка пришла к зданию военкомата Красноармейского района Волгограда с коктейлем Молотова и мобильными телефонами.
Также в Подольске военкомат пытался поджечь 80-летний мужчина.
Военкоматы в РФ поджигали и молодые люди, например, в поселке в Забайкальском крае пожар устроила 17-летняя девушка. В Ишимбае (Башкирия) двери военкомата подожгла 18-летняя продавщица магазина детских игрушек, а в Казани - 19-летняя студентка.
Еще военкомат в Подольске попытался поджечь 24-летний менеджер заведения "Вкусно и точка". А в Россоши коктейль Молотова в двери комиссариата бросила 24-летняя учительница.
Какие были причины у людей для поджога военкоматов
Издание отмечает, что мошенники могли использовать стандартную уловку, жертвам говорили, что у них пытаются похитить деньги с банковского счета. Далее от людей требовали поджечь военкомат, мотивируя это тем, что именно в таком здании засел похититель денег.
Также части мошенников удалось заставить поджигателей оформить кредит, например в Казани 62-летняя пенсионерка взяла миллионный кредит и эти деньги она отправила мошенникам.
Еще поджигателям говорили, что сотрудники военкомата могут работать на Украину, а значит, им нужно помешать и поджечь здание.
Какие результаты поджога и как на это реагируют силовики
"Медиазона" сообщает, что ни один из поджогов не привел к серьезным повреждениям внутри зданий, в основном обгорали двери или окна.
Также часть поджигателей даже не смогла устроить пожар, а еще пятерых задержали до попытки поджога.
Российские силовики в основном возбудили уголовные дела, которые не связаны с "политическими" статьями. Речь идет об умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве. Только в одном случае поджог оформили как теракт.
В России после начала полномасштабного вторжения в Украину участились поджоги военкоматов, особенно после объявления российским диктатором Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации".
Так, недавно в Москве вспыхнул пожар в здании военкомата. Возгорание было масштабным, поскольку тушили огонь 15 пожарных расчетов.
Также чиновница в российском городе Владимир пыталась поджечь военкомат. Она бросила в здание "коктейли Молотова".
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