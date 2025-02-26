Магучіх, Табашник та інші. Україна оголосила склад на Євро-2025 з легкої атлетики

Легкоатлетична команда України визначилася зі складом на чемпіонат Європи-2025 у закритих приміщеннях.

Турнір пройде 6-9 березня в нідерландському Апелдорні. Розіграють 26 комплектів нагород. 18 українських легкоатлетів виступлять у дев'яти видах.

Найбільше представництво в стрибках у висоту, де змагатиметься шість українців (по три у жіночому та чоловічому турнірах). До складу команди увійшли обидві призерки попередньої континентальної першості - Ярослава Магучіх та Катерина Табашник.

Натомість обидва медалісти Євро-2023 у чоловічих змаганнях в Апельдорні не виступлять. Андрій Проценко не мав міжнародних стартів у зимовому сезоні, а Романа Кокошка відсторонили наприкінці 2024 року через порушення антидопінгових правил.

Континентальна першість стане підготовкою до ЧС у приміщенні. Світовий форум відбудеться 21-23 березня в китайському Нанкіні.

Склад збірної України:

стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко

стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук

потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька

потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв

біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник

біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко

біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко

біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина

стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук

п'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина

штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко