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Новий реєстр НБУ вплине на доступ до кредитів і кар'єрні перспективи

Фото: Українці можуть потрапити до чорного списку через незаконні операції з картками (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України завершує розробку законопроєкту щодо платіжної дисципліни. Потрапляння до чорного списку загрожує серйозними наслідками.

Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.

За його словами, до реєстру вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та підприємств у яких встановлено факти міскодингу ( схеми маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів).

При цьому НБУ буде розпорядником реєстру, але наповнювати його та відповідати за внесені дані будуть надавачі платіжних послуг і банки.

"Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти", - розповів Олійник.

Він відзначив, що проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар'єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутньому отримувати кредити.

 

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки встановити ліміти, поширюються на перекази за реквізитами IBAN, на операції:

  • за клієнтами "високого" рівня ризику - у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику:

  • з 1 лютого 2025 року - у сумі до 150 тисяч гривень на місяць,
  • з 1 червня 2025 року - у сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

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