Новый реестр НБУ повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы

По его словам, в реестр будут вносить лиц, которые продавали персональные данные или использовали свои карты для схем, и предприятий, у которых установлены факты мискодинга (схемы манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей).

При этом НБУ будет распорядителем реестра, но наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.

"Попадание в него наложит определенные ограничения на пользователя в части возможности делать переводы сверх определенных лимитов", - рассказал Олейник.

Он отметил, что проблема касается не только людей в трудном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, что может повлиять на будущую карьеру или негативно оценен при поступлении на госслужбу, или возможность в будущем получать кредиты.

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит действовал до 1 апреля 2025 года.

В декабре крупнейшие банки подписали меморандум о лимитах на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки установить лимиты, распространяющиеся на переводы по реквизитам IBAN, на операции:

по клиентам "высокого" уровня риска - в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: