Новий реєстр НБУ вплине на доступ до кредитів і кар'єрні перспективи

Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV .

За його словами, до реєстру вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та підприємств у яких встановлено факти міскодингу ( схеми маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів).

При цьому НБУ буде розпорядником реєстру, але наповнювати його та відповідати за внесені дані будуть надавачі платіжних послуг і банки.

"Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти", - розповів Олійник.

Він відзначив, що проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар'єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутньому отримувати кредити.