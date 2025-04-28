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Новый реестр НБУ повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы

Украина, Понедельник 28 апреля 2025 08:21
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Новый реестр НБУ повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы Фото: Украинцы могут попасть в черный список из-за незаконных операций с карточками (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины завершает разработку законопроекта по платежной дисциплине. Попадание в черный список грозит серьезными последствиями.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NV.

По его словам, в реестр будут вносить лиц, которые продавали персональные данные или использовали свои карты для схем, и предприятий, у которых установлены факты мискодинга (схемы манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей).

При этом НБУ будет распорядителем реестра, но наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.

"Попадание в него наложит определенные ограничения на пользователя в части возможности делать переводы сверх определенных лимитов", - рассказал Олейник.

Он отметил, что проблема касается не только людей в трудном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, что может повлиять на будущую карьеру или негативно оценен при поступлении на госслужбу, или возможность в будущем получать кредиты.

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит действовал до 1 апреля 2025 года.

В декабре крупнейшие банки подписали меморандум о лимитах на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки установить лимиты, распространяющиеся на переводы по реквизитам IBAN, на операции:

  • по клиентам "высокого" уровня риска - в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска:

  • с 1 февраля 2025 года - в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
  • с 1 июня 2025 года - в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

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