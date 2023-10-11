Новий "Рамштайн" та Зеленський у Бельгії: всі подробиці важливих переговорів

Головне про засідання "Рамштайн-16"

Переговори щодо військової підтримки України відбулися 11 жовтня в штаб-квартирі НАТО в столиці Бельгії.

В один день із "Рамштайном" Брюссель приймає засідання міністрів оборони країн НАТО та Раду Україна-НАТО.

"Рамштайн-16" зібрав міністрів оборони та військових високопосадовців майже з 50 країн.

Нове засідання оборонної коаліції стало першим для американського генерала Чарльза Брауна, який замінив Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Вперше на переговорах був присутній президент України Володимир Зеленський.

На полях "Рамштайну" Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Пентагону Ллойдом Остіном, новим командувачем армії США Чарльзом Брауном, прем'ером Бельгії Александером Де Кроо.

Підсумки засідання

Голова Контактної групи з оборони Ллойд Остін підбив підсумки переговорів на брифінгу:

Союзники оголосили про нові пакети військової підтримки, що включають системи ППО, боєприпаси та артилерійські снаряди, зимову форму, засоби для розмінування.

Бельгія та Данія анонсували передачу Україні винищувачів F-16. За словами Остіна, перші літаки можуть прибути в Україну навесні 2024 року.

США очолять Коаліцію розвитку Військово-повітряних сил України та найближчим часом приєднаються ще до кількох "Коаліцій можливостей".

та найближчим часом приєднаються ще до кількох "Коаліцій можливостей". У Штатах зберігається двопартійна підтримка України . Ситуація в Конгресі є лише "тимчасовим епізодом, який зрештою вирішиться".

. Ситуація в Конгресі є лише "тимчасовим епізодом, який зрештою вирішиться". США мають можливість і підтримуватимуть одночасно і Україну, і Ізраїль.

Повестка дня переговоров

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про непохитну підтримку України з боку Коаліції та розповів про ключові завдання "Рамштайну". Серед них - найнагальніші та довгострокові потреби українських Збройних Сил.

Стосовно невідкладних потреб Остін акцентував на необхідності посилення протиповітняної оборони України та надання боєприпасів.

Щодо довгострокової підтримки очільник Пентагону заявив, що контактна група надалі розвиватиме концепцію Коаліції можливостей.

За прикладом вже створеної коаліції з передачі танків Leopard і тренувань на F-16 країни мають організовувати коаліції, зосереджені на ширших можливостях, зокрема на "інвестиціях у сили України для відвернення майбутніх небезпек".

Фото: Володимир Зеленський вперше виступив на "Рамштайні" (president.gov.ua)

Нові пакети допомоги Україні

США оголосили про новий пакет допомоги у розмірі 200 млн доларів. До нього увійшли ракети AIM-9 Sidewinder для ППО, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW, 155-мм і 105-мм снаряди, боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби. З наданням цього пакету підтримки загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни.

Велика Британія анонсувала пакет підтримки на загальну вартість близько 123 мілн доларів. Він включатиме обладнання, яке допоможе ЗСУ в розмінуванні, обслуговуванні транспортних засобів. Крім того, анонсовано передачу Британією стаціонарної зенітної установки виробництва MSI Defence Systems – Terrahawk Paladin.

Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 200 мільйонів норвезьких крон (18,5 млн доларів).

Данія разом з іншими країнами-учасницями Міжнародного фонду підтримки України (Британією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, Литвою, Ісландією) надасть Україні понад 147 млн євро на обслуговування різних систем у безпосередній близькості до лінії фронту. Зокрема, це запчастини, обслуговування техніки для перевезення танків, закупівля засобів для проходження російських ліній оборони (розмінування, наведення мостів та переправ).

Канада надасть Україні новий пакет оборонної допомоги на загальну суму близько 19 мільйонів доларів США. Це снаряди калібру 155 мм; димові боєприпаси; протигази; авіаційні бомби і підривники; морські боєприпаси; зимовий одяг та спальні мішки. Як зазначив голова Пентагону Ллойд Остін підбиваючи підсумки засідання, Канада інвестує близько 500 млн доларів протягом трьох років в українські потужності з виробництва бронетехніки.

Фінляндія оголосила про виділення 19-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість становить 95 млн євро, з безпекових причин зміст пакету не оголошують. Загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, наразі становить 1,4 мільярда євро.

Ллойд Остін назвав ще кілька країн, які передадуть допомогу Україні за результатами "Рамштайну":

Швеція – пакет допомоги у 200 млн доларів, у тому числі артилерійські боєприпаси.

– пакет допомоги у 200 млн доларів, у тому числі артилерійські боєприпаси. Болгарія надасть компоненти, які дозволяють Україні посилити свої системи С-300.

надасть компоненти, які дозволяють Україні посилити свої системи С-300. Франція зобов'язалася надати додаткові установки Ceasar та прискорити їх виробництво.

зобов'язалася надати додаткові установки Ceasar та прискорити їх виробництво. Іспанія надасть додаткові системи Hawk.

До того ж зазначимо, що вчора стало відомо про новий пакет допомоги від Німеччини на 1 мільярд євро, в рамках якого Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, системи IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.

Новини щодо F-16

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на "Рамштайні" заявив про можливість країни відправити в Україну винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року. При цьому він зазначив, що знадобиться ще деякий час для навчання пілотів та персоналу з обслуговування літаків.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо анонсував передачу кількох літаків F-16. За його словами, Бельгія матиме можливість поставити винищувачі Україні з 2025 року. Однак це рішення попередньо ще має схвалити уряд країни.

Де Кроо зазначив, що Бельгія вже пообіцяла Україні надати допомогу з навчанням пілотів ЗСУ експлуатації F-16, а також передала свої власні літаки - зокрема двомісні F-16 - які візьмуть участь у навчальній місії у різних країнах Європи "у наступні кілька місяців".

Союзники запевнили в єдності Коаліції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на полях "Рамштайну" заявив, що союзники мають зробити все, щоб Україна вистояла у війні з РФ, саме тому усі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом блоку.

Єнс Столтенберг підкреслив, що Володимир Путін готується знову використовувати зиму як зброю війни та атакувати енергетичну інфраструктуру. Щоб запобігти цьому важливо мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України у вигляді систем ППО, артилерії та боєприпасів.

Фото: Столтенберг заявив, що всі члени НАТОпогодилися у майбутньому членстві України в Альянсі (president.gov.ua)

Міністр оборони США Ллойд Остін також висловив думку, що цієї зими треба бути готовим до того, що Кремль знову бомбардуватиме міста України, намагаючись зламати український дух та занурити населення у холод та темряву. Проте ніхто не повинен думати, що під час війни час грає на руку російському диктатору. Адже коли голові Кремля Путіну доводиться просити про допомогу в Ірану й Північної Кореї, союзники України залишаються об'єднаними, оскільки кожен розуміє, що війна диктатора є загрозою для безпеки Європи й чітким викликом для НАТО.

"Наша підтримка силам свободи України буде швидкою в будь-яку пору року чи будь-яку бурю", - наголосив Остін.

Зеленський у Брюсселі

Президент України сьогодні прибув до Бельгіїї з неанонсованим візитом. Володимир Зеленський був присутній на засіданні Контактної групи з оборони, а також провів важливі зустрічі з партнерами України.

Він назвав головні пріорітети візиту - посилення української ППО, надання далекобійної зброї та артилерії. Окремо президент торкнувся теми конфлікту в Ізраїлі.

Виступ на "Рамштайні"

У зверненні до учасників оборонної коаліції Володимир Зеленський приділив особливу увагу важливості посилення протиповітряної оборони України, адже це, за його словами, допоможе наблизити закінчення війни та "дасть відповідь на питання чи завершиться вона справедливо для України".

"Всі бачать, що дає захист неба. Це гарантія, що в містах буде нормальне життя. Буде економіка. Будуть люди. ППО великого радіусу дії може забезпечити й такі речі, як функціонування наших коридорів у Чорному морі та в Дунайському регіоні. ППО гарантуватиме, що російська авіація не зможе наближатись до наших рубежів, а отже це вирішить проблему російських керованих авіабомб", - заявив президент України на "Рамштайні".

Зеленський у своєму виступі підкреслив, що посилення ППО не лише наблизить справедливе завершення війни для України, а й триматиме війну далі від кордонів НАТО.

"Ракети і дрони не падатимуть в Румунії чи Польщі, чи деінде, якщо вони не зможуть подолати захист українського неба", - сказав він.

Зеленський також наголосив, що Україна зараз перебуває в особливій ситуації, коли на фронті потрібно тиснути на росіян без пауз.

"Усі ви розумієте принципи ефективного захисту. Саме такого захисту, який не залишає ворогу шансу перепочити, відновити сили, обрати якусь іншу тактику дій. Росія втратила ініціативу. Ми на неї тиснемо. Ми! Саме українська сміливість та ваша підтримка визначають, що відбувається на полі бою та, головне, що відбудеться на полі бою", - заявив президент.

Зустріч із головою Пентагону

Володимир Зеленський провів переговори з представниками США на "Рамштайні" Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном. Сторони обговорили нагальні потреби української армії та важливість посилення ППО напередодні зими.

Під час зустрічі очільник Пентагону запевнив президента України, що США й надалі продовжуватимуть стале та безперервне постачання всього необхідного озброєння для боротьби України проти Росії.

Він наголосив, що Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

Ллойд Остін зробив таку заяву на тлі загострення теми щодо можливих проблем із допомогою Україні через прийняття тимчасового бюджету в США, де не передбачено фінансування українських військових потреб. Також ситуацію ускладнив напад ХАМАС на Ізраїль, після якого Білий дім та Конгрес США почали обговорювати, чи можна об'єднати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Переговори із прем'єром Бельгії

Окрім новини про передачу F-16 Україні президент Володимир Зеленський та прем'єр Бельгії Александер Де Кроо обговорили використання заморожених активів РФ.

Де Кроо оголосив про створення для України спеціальонго фонду розміром 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Ці кошти підуть на військову та гуманітарну допомогу, будуть направлені в Європейський фонд миру, на підтримку макроекономіки України.

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо (president.gov.ua)

Бельгійський прем'єр Александер Де Кроо під час брифінгу також заявив, що в ЄС наблизились до рішення, яке дозволить запровадити обмеження на торгівлю російськими діамантами. Для цього планується створення системи повного відстеження їхнього походження.

Зеленський про Ізраїль та загрози підтримці України

Конфлікт на Близькому Сході посилив хвилювання у суспільстві щодо можливого зменшення підтримки України. На думку президента Володимира Зеленського, саме на це і розраховує Росія.

Однак, під час візиту до Бельгії лідер України повідомив, що партнери обіцяють, що зменшення допомоги не буде.

"Ми порушували питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і як це може впливати. Партнери запевняють, що Україна все одно отримуватиме допомогу. Ми віримо нашим партнерам", - додав президент.

При цьому Зеленський закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та підтримати людей, які постраждали від терористичних атак.