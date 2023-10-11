Новый "Рамштайн" и Зеленский в Бельгии: все подробности важных переговоров

Главное о "Рамштайн-16"

Переговоры по военной поддержке Украины прошли 11 октября в штаб-квартире НАТО в столице Бельгии.

В один день с Рамштайном Брюссель принимает заседания министров обороны стран НАТО и Совет Украина-НАТО.

"Рамштайн-16" собрал министров обороны и военных высокопоставленных чиновников почти из 50 стран.

Новое заседание оборонной коалиции стало первым для американского генерала Чарльза Брауна, заменившего Марка Милли в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США.

В первый раз на переговорах присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

На полях "Рамштайна" Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Пентагона Ллойдом Остином, новым командующим армией США Чарльзом Брауном, премьером Бельгии Александером Де Кроо.

Итоги заседания

Председатель Контактной группы по обороне Ллойд Остин подвел итоги переговоров на брифинге:

Союзники объявили о новых пакетах военной поддержки, включающих системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, зимнюю форму, средства для разминирования .

. Бельгия и Дания анонсировали передачу Украине истребителей F-16. По словам Остина, первые самолеты могут прибыть в Украину весной 2024 .

. США воглавят Коалицию развития Военно-воздушных сил Украины и в ближайшее время присовединятся еще к нескольким "Коалициям возможностей".

и в ближайшее время присовединятся еще к нескольким "Коалициям возможностей". В Штатах сохраняется двухпартийная поддержка Украины . Ситуация в Конгрессе является лишь "временным эпизодом, который в конце концов разрешится".

. Ситуация в Конгрессе является лишь "временным эпизодом, который в конце концов разрешится". США имеют возможность и будут поддерживать одновременно и Украину, и Израиль.

Повестка дня переговоров

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Коалиции и рассказал о ключевых задачах "Рамштайна". Среди них - самые неотложные и долгосрочные потребности украинских Вооруженных Сил.

Относительно неотложных потребностей Остин акцентировал внимание на необходимости усиления противовоздушной обороны Украины и предоставления боеприпасов.

Что касается долгосрочной поддержки, глава Пентагона заявил, что контактная группа будет в дальнейшем развивать концепцию Коалиции возможностей.

По примеру уже созданной коалиции по передаче танков Leopard и тренировок на F-16 страны должны организовывать коалиции, сосредоточенные на более широких возможностях, в частности, на "инвестициях в силы Украины для предотвращения будущих опасностей".

Фото: Владимир Зеленский впервые выступил на "Рамштайне" (president.gov.ua)

Новые пакеты помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи в размере 200 млн долларов. В него вошли ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских помех, оборудование для борьбы с дронами. С этим пакетом поддержки общее обязательство Америки составит 43 миллиарда долларов с начала войны.

Великобритания анонсировала пакет поддержки на общую стоимость около 123 миллионов долларов. Он будет включать оборудование, которое поможет ВСУ в разминировании, обслуживании транспортных средств. Кроме того, анонсирована передача Британии стационарной зенитной установки производства MSI Defence Systems – Terrahawk Paladin.

Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 200 миллионах норвежских крон (18,5 млн долларов).

Дания вместе с другими странами-участницами Международного фонда поддержки Украины (Британия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Литва, Исландия) предоставит Украине более 147 млн евро на обслуживание различных систем в непосредственной близости к линии фронта. В частности, это запчасти, обслуживание техники для перевозки танков, закупка средств прохождения российских линий обороны (разминирование, наведение мостов и переправ).

Канада предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на общую сумму около 19 миллионов долларов. Это снаряды калибра 155 мм; дымовые боеприпасы; противогазы; авиационные бомбы и взрыватели; морские боеприпасы; зимняя одежда и спальные мешки. Как отметил председатель Пентагона Ллойд Остин, подводя итоги заседания, Канада инвестирует около 500 млн долларов в течение трех лет в украинские мощности по производству бронетехники.

Финляндия объявила о выделении 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн евро, по причинам безопасности содержание пакета не объявляют. Общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,4 миллиарда евро.

Ллойд Остин назвал еще несколько стран, которые передадут помощь Украине по результатам "Рамштайна":

Швеция - пакет помощи в 200 млн долларов, в том числе артиллерийские боеприпасы.

- пакет помощи в 200 млн долларов, в том числе артиллерийские боеприпасы. Болгария предоставит компоненты, позволяющие Украине усилить свои системы С-300

предоставит компоненты, позволяющие Украине усилить свои системы С-300 Франция обязалась предоставить дополнительные установки Ceasar и ускорить их производство.

обязалась предоставить дополнительные установки Ceasar и ускорить их производство. Испания предоставит дополнительные системы Hawk.

К тому же отметим, что вчера стало известно о новом пакете помощи от Германии на 1 миллиард евро, в рамках которого Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, систему IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.

Новости по F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на Рамштайне заявил о возможности страны отправить в Украину истребители F-16 в первом квартале 2024 года. При этом он отметил, что понадобится еще некоторое время для обучения пилотов и персонала по обслуживанию самолетов.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо анонсировал передачу нескольких самолетов F-16. По его словам, у Бельгии будет возможность поставить истребители Украине с 2025 года. Однако это решение еще предстоит одобрить правительству страны.

Де Кроо отметил, что Бельгия уже пообещала Украине оказать помощь с обучением пилотов ВСУ эксплуатации F-16, а также передала свои собственные самолеты – в том числе двухместные F-16 – которые примут участие в учебной миссии в разных странах Европы "в последующие несколько месяцев".

Союзники заверили в единстве Коалиции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях "Рамштайна" заявил, что союзники должны сделать все, чтобы Украина выстояла в войне с РФ, поэтому все члены НАТО согласились, что Украина станет членом блока.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Владимир Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны и атаковать энергетическую инфраструктуру. Чтобы предотвратить это, важно мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки Украины в виде систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

Фото: Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласились в будущем членстве Украины в Альянсе (president.gov.ua)

Министр обороны США Ллойд Остин также выразил мнение, что этой зимой нужно быть готовым к тому, что Кремль снова будет бомбить города Украины, пытаясь сломать украинский дух и погрузить население в холод и тьму. Однако никто не должен думать, что во время войны время играет на руку российскому диктатору. Ведь когда главе Кремля Путину приходится просить о помощи у Ирана и Северной Кореи, союзники Украины остаются объединенными, поскольку каждый понимает, что война диктатора представляет угрозу безопасности Европы и является четким вызовом для НАТО.

"Наша поддержка силам свободы Украины будет быстрой в любое время года или в любую бурю", - подчеркнул Остин.

Зеленский в Брюсселе

Президент Украины сегодня прибыл в Бельгию с неанонсированным визитом. Владимир Зеленский присутствовал на заседании Контактной группы обороны, а также провел важные встречи с партнерами Украины.

Он назвал главные приоритеты визита - усиление украинской ПВО, предоставление дальнобойного оружия и артиллерии. Отдельно президент затронул тему конфликта в Израиле.

Выступление на "Рамштайне"

В обращении к участникам оборонной коалиции Владимир Зеленский уделил особое внимание важности усиления противовоздушной обороны Украины, ведь это, по его словам, поможет приблизить окончание войны и "даст ответ на вопрос, завершится ли она справедливо для Украины".

"Все видят, что дает защита неба. Это гарантия, что в городах будет нормальная жизнь. Будет экономика. Будут люди. ПВО большого радиуса действия может обеспечить и такие вещи, как функционирование наших коридоров в Черном море и в Дунайском регионе. ПВО будет гарантировать, что российская авиация не сможет приближаться к нашим рубежам, а значит, это решит проблему российских управляемых авиабомб", - заявил президент Украины на "Рамштайне".

Зеленский в своем выступлени подчеркнул, что усиление ПВО не только приблизит справедливое завершение войны для Украины, но и будет держать войну дальше от границ НАТО.

"Ракеты и дроны не будут падать в Румынии или Польше, или где-либо, если они не смогут преодолеть защиту украинского неба", - сказал он.

Зеленский также заявил, что Украина сейчас находится в особой ситуации, когда на фронте нужно давить на россиян без пауз.

"Все вы понимаете принципы эффективной защиты. Именно такой защиты, которая не оставляет врагу шанса отдохнуть, восстановить силы, выбрать какую-то другую тактику действий. Россия потеряла инициативу. Мы на нее жмем. Мы! Именно украинская смелость и ваша поддержка определяют, что происходит на поле боя и, главное, что произойдет на поле боя", - сказал президент.

Встреча с главой Пентагона

Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США на "Рамштайне" Ллойдом Остином и Чарльзом Брауном. Стороны обсудили насущные потребности украинской армии и важность усиления ПВО накануне зимы.

Во время встречи глава Пентагона заверил президента Украины, что США и дальше будут продолжать постоянные и непрерывные поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины против России.

Он подчеркнул, что у Штатов необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины.

Ллойд Остин сделал такое заявление на фоне обострения темы возможных проблем с помощью Украины через принятие временного бюджета в США, где не предусмотрено финансирование украинских военных потребностей. Также ситуацию усложнило нападение ХАМАС на Израиль, после которого Белый дом и Конгресс США начали обсуждать, можно ли объединить помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Переговоры с премьером Бельгии

Кроме новости о передаче F-16 Украине, президент Владимир Зеленский и премьер Бельгии Александер Де Кроо обсудили использование замороженных активов РФ.

Де Кроо объявил о создании для Украины специального фонда в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Эти средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, в поддержку макроэкономики Украины.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо (president.gov.ua)

Бельгийский премьер Александер Де Кроо во время брифинга также заявил, что в ЕС приблизились к решению, которое позволит ввести ограничения на торговлю российскими бриллиантами. Для этого планируется создание системы полного отслеживания их происхождения.

Зеленский об Израиле и угрозах поддержке Украины

Конфликт на Ближнем Востоке усилил волнения в обществе относительно возможного уменьшения поддержки Украины. По мнению президента Владимира Зеленского, на это и рассчитывает Россия.

Однако в ходе визита в Бельгию лидер Украины сообщил, что партнеры обещают, что уменьшения помощи не будет.

"Мы поднимали вопрос относительно очень напряженной ситуации в Израиле и как это может повлиять. Партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь. Мы верим нашим партнерам", - добавил президент.

При этом Зеленский призвал лидеров стран мира посетить Израиль и поддержать людей, пострадавших от террористических атак.