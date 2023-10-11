Новый "Рамштайн" и Зеленский в Бельгии: все подробности важных переговоров

В Брюсселе завершились очередные переговоры в формате "Рамштайн". Впервые к заседанию Контактной группы по обороне присоединился Владимир Зеленский. Президент Украины провел ряд встреч с партнерами, а союзники объявили о новых пакетах военной помощи.
РБК-Украина рассказывает об итогах переговоров "Рамштайн-16".
При подготовке материала использовались: выступление председателя Пентагона Ллойда Остина, выступление президента Украины Владимира Зеленского, брифинг президента Украины и премьер-министра Бельгии, сообщения пресс-службы Офиса президента Украины.
Председатель Контактной группы по обороне Ллойд Остин подвел итоги переговоров на брифинге:
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Коалиции и рассказал о ключевых задачах "Рамштайна". Среди них - самые неотложные и долгосрочные потребности украинских Вооруженных Сил.
Относительно неотложных потребностей Остин акцентировал внимание на необходимости усиления противовоздушной обороны Украины и предоставления боеприпасов.
Что касается долгосрочной поддержки, глава Пентагона заявил, что контактная группа будет в дальнейшем развивать концепцию Коалиции возможностей.
По примеру уже созданной коалиции по передаче танков Leopard и тренировок на F-16 страны должны организовывать коалиции, сосредоточенные на более широких возможностях, в частности, на "инвестициях в силы Украины для предотвращения будущих опасностей".
США объявили о новом пакете помощи в размере 200 млн долларов. В него вошли ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских помех, оборудование для борьбы с дронами. С этим пакетом поддержки общее обязательство Америки составит 43 миллиарда долларов с начала войны.
Великобритания анонсировала пакет поддержки на общую стоимость около 123 миллионов долларов. Он будет включать оборудование, которое поможет ВСУ в разминировании, обслуживании транспортных средств. Кроме того, анонсирована передача Британии стационарной зенитной установки производства MSI Defence Systems – Terrahawk Paladin.
Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 200 миллионах норвежских крон (18,5 млн долларов).
Дания вместе с другими странами-участницами Международного фонда поддержки Украины (Британия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Литва, Исландия) предоставит Украине более 147 млн евро на обслуживание различных систем в непосредственной близости к линии фронта. В частности, это запчасти, обслуживание техники для перевозки танков, закупка средств прохождения российских линий обороны (разминирование, наведение мостов и переправ).
Канада предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на общую сумму около 19 миллионов долларов. Это снаряды калибра 155 мм; дымовые боеприпасы; противогазы; авиационные бомбы и взрыватели; морские боеприпасы; зимняя одежда и спальные мешки. Как отметил председатель Пентагона Ллойд Остин, подводя итоги заседания, Канада инвестирует около 500 млн долларов в течение трех лет в украинские мощности по производству бронетехники.
Финляндия объявила о выделении 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн евро, по причинам безопасности содержание пакета не объявляют. Общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,4 миллиарда евро.
Ллойд Остин назвал еще несколько стран, которые передадут помощь Украине по результатам "Рамштайна":
К тому же отметим, что вчера стало известно о новом пакете помощи от Германии на 1 миллиард евро, в рамках которого Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, систему IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на Рамштайне заявил о возможности страны отправить в Украину истребители F-16 в первом квартале 2024 года. При этом он отметил, что понадобится еще некоторое время для обучения пилотов и персонала по обслуживанию самолетов.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо анонсировал передачу нескольких самолетов F-16. По его словам, у Бельгии будет возможность поставить истребители Украине с 2025 года. Однако это решение еще предстоит одобрить правительству страны.
Де Кроо отметил, что Бельгия уже пообещала Украине оказать помощь с обучением пилотов ВСУ эксплуатации F-16, а также передала свои собственные самолеты – в том числе двухместные F-16 – которые примут участие в учебной миссии в разных странах Европы "в последующие несколько месяцев".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях "Рамштайна" заявил, что союзники должны сделать все, чтобы Украина выстояла в войне с РФ, поэтому все члены НАТО согласились, что Украина станет членом блока.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что Владимир Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны и атаковать энергетическую инфраструктуру. Чтобы предотвратить это, важно мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки Украины в виде систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.
Министр обороны США Ллойд Остин также выразил мнение, что этой зимой нужно быть готовым к тому, что Кремль снова будет бомбить города Украины, пытаясь сломать украинский дух и погрузить население в холод и тьму. Однако никто не должен думать, что во время войны время играет на руку российскому диктатору. Ведь когда главе Кремля Путину приходится просить о помощи у Ирана и Северной Кореи, союзники Украины остаются объединенными, поскольку каждый понимает, что война диктатора представляет угрозу безопасности Европы и является четким вызовом для НАТО.
"Наша поддержка силам свободы Украины будет быстрой в любое время года или в любую бурю", - подчеркнул Остин.
Президент Украины сегодня прибыл в Бельгию с неанонсированным визитом. Владимир Зеленский присутствовал на заседании Контактной группы обороны, а также провел важные встречи с партнерами Украины.
Он назвал главные приоритеты визита - усиление украинской ПВО, предоставление дальнобойного оружия и артиллерии. Отдельно президент затронул тему конфликта в Израиле.
Выступление на "Рамштайне"
В обращении к участникам оборонной коалиции Владимир Зеленский уделил особое внимание важности усиления противовоздушной обороны Украины, ведь это, по его словам, поможет приблизить окончание войны и "даст ответ на вопрос, завершится ли она справедливо для Украины".
"Все видят, что дает защита неба. Это гарантия, что в городах будет нормальная жизнь. Будет экономика. Будут люди. ПВО большого радиуса действия может обеспечить и такие вещи, как функционирование наших коридоров в Черном море и в Дунайском регионе. ПВО будет гарантировать, что российская авиация не сможет приближаться к нашим рубежам, а значит, это решит проблему российских управляемых авиабомб", - заявил президент Украины на "Рамштайне".
Зеленский в своем выступлени подчеркнул, что усиление ПВО не только приблизит справедливое завершение войны для Украины, но и будет держать войну дальше от границ НАТО.
"Ракеты и дроны не будут падать в Румынии или Польше, или где-либо, если они не смогут преодолеть защиту украинского неба", - сказал он.
Зеленский также заявил, что Украина сейчас находится в особой ситуации, когда на фронте нужно давить на россиян без пауз.
"Все вы понимаете принципы эффективной защиты. Именно такой защиты, которая не оставляет врагу шанса отдохнуть, восстановить силы, выбрать какую-то другую тактику действий. Россия потеряла инициативу. Мы на нее жмем. Мы! Именно украинская смелость и ваша поддержка определяют, что происходит на поле боя и, главное, что произойдет на поле боя", - сказал президент.
Встреча с главой Пентагона
Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США на "Рамштайне" Ллойдом Остином и Чарльзом Брауном. Стороны обсудили насущные потребности украинской армии и важность усиления ПВО накануне зимы.
Во время встречи глава Пентагона заверил президента Украины, что США и дальше будут продолжать постоянные и непрерывные поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины против России.
Он подчеркнул, что у Штатов необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины.
Ллойд Остин сделал такое заявление на фоне обострения темы возможных проблем с помощью Украины через принятие временного бюджета в США, где не предусмотрено финансирование украинских военных потребностей. Также ситуацию усложнило нападение ХАМАС на Израиль, после которого Белый дом и Конгресс США начали обсуждать, можно ли объединить помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.
Переговоры с премьером Бельгии
Кроме новости о передаче F-16 Украине, президент Владимир Зеленский и премьер Бельгии Александер Де Кроо обсудили использование замороженных активов РФ.
Де Кроо объявил о создании для Украины специального фонда в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.
Эти средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, в поддержку макроэкономики Украины.
Бельгийский премьер Александер Де Кроо во время брифинга также заявил, что в ЕС приблизились к решению, которое позволит ввести ограничения на торговлю российскими бриллиантами. Для этого планируется создание системы полного отслеживания их происхождения.
Зеленский об Израиле и угрозах поддержке Украины
Конфликт на Ближнем Востоке усилил волнения в обществе относительно возможного уменьшения поддержки Украины. По мнению президента Владимира Зеленского, на это и рассчитывает Россия.
Однако в ходе визита в Бельгию лидер Украины сообщил, что партнеры обещают, что уменьшения помощи не будет.
"Мы поднимали вопрос относительно очень напряженной ситуации в Израиле и как это может повлиять. Партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь. Мы верим нашим партнерам", - добавил президент.
При этом Зеленский призвал лидеров стран мира посетить Израиль и поддержать людей, пострадавших от террористических атак.
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