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Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні

Фото: президент Чехії Петр Павел (flickr.com nato)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 січня, новообраний президент Чехії Петр Павел підтвердив, що збирається навесні приїхати до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Prima.

За його словами він приїде разом зі президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Він пояснив, що ідея спільної поїздки з Чапутовою народилась випадково, адже вони обидва планували здійснити такий візит.

"Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками", – сказав Павел.

Він також зазначив, що такий візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Альянсу, що має відбутись у Вільнюсі в липні 2023 року..

Нагадаємо, 28 січня у Чехії завершили підрахунок голосів на виборах президента країни. Зазначається, що останньому турі генерал НАТО Петер Павел набрав 58,32%.

В своєму матеріалі РБК-Україна розповідає, що відомо про обраного президента Чехії та чому його перемога важлива для нашої країни.

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