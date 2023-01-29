Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні

Сьогодні, 26 січня, новообраний президент Чехії Петр Павел підтвердив, що збирається навесні приїхати до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Prima.
За його словами він приїде разом зі президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Він пояснив, що ідея спільної поїздки з Чапутовою народилась випадково, адже вони обидва планували здійснити такий візит.
"Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками", – сказав Павел.
Він також зазначив, що такий візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Альянсу, що має відбутись у Вільнюсі в липні 2023 року..
Нагадаємо, 28 січня у Чехії завершили підрахунок голосів на виборах президента країни. Зазначається, що останньому турі генерал НАТО Петер Павел набрав 58,32%.
В своєму матеріалі РБК-Україна розповідає, що відомо про обраного президента Чехії та чому його перемога важлива для нашої країни.
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