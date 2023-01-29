Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні

За його словами він приїде разом зі президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Він пояснив, що ідея спільної поїздки з Чапутовою народилась випадково, адже вони обидва планували здійснити такий візит.

"Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками", – сказав Павел.

Він також зазначив, що такий візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Альянсу, що має відбутись у Вільнюсі в липні 2023 року..