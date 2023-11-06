Новий прем'єр Словаччини про зброю для України: перешкод для приватного експорту немає

Член НАТО, Словаччина, є центром для виробників артилерійських боєприпасів, а також важкої військової техніки, як-от гаубиці, деякі з яких були відправлені в Україну.

Фіцо провів передвиборчу кампанію напередодні виборів 30 вересня, на яких його партія перемогла, критикуючи західну підтримку України, санкції щодо Росії та зовнішню політику США.

Фіцо підтвердив, що країна припинить будь-які постачання з армійських складів, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією, але дав ясно зрозуміти, що це не вплине на приватний бізнес.

"Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про державні матеріали, - заявив Фіцо після інавгураційної зустрічі з міністром оборони Робертом Калінаком. - Коли якась компанія захоче виготовити зброю і кудись відправити його, ніхто не буде цьому перешкоджати".

Фіцо заявив, що уряд проведе інвентаризацію запасів словацького обладнання та боєприпасів і приділятиме першочергову увагу їхньому поповненню. Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони країни НАТО є ще одним пріоритетом.

Попередній правоцентристський уряд країни рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Позиція Фіцо

Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги Україні під час виступу перед членами парламентського комітету з питань європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

Також він висловив думку, що на даному етапі широкомасштабної війни РФ у Москві "більші територіальні здобутки, ніж Україна".

Пізніше у Словаччині заявили, що Братислава більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.